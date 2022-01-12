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https://tr.sputniknews.com/20220112/suudi-mahkemesinden-tarihi-karar-cinsel-tacizcinin-adi-sani-yayimlanarak-toplumun-bilgisine-sunuldu-1052653429.html
Suudi mahkemesinden tarihi karar: Cinsel tacizcinin adı sanı yayımlanarak toplumun bilgisine sunuldu
Suudi mahkemesinden tarihi karar: Cinsel tacizcinin adı sanı yayımlanarak toplumun bilgisine sunuldu
İlk kez Suudi yargısı cinsel tacizden hüküm giymiş erkeğin adının açıklanması suretiyle toplum içinde utandırılması maddesini hayata geçirdi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T11:12+0300
2022-01-12T11:39+0300
dünya
suudi arabistan
cinsel taciz
mahkeme
yargı
karar
gazete
yayın
tacizci
ilk
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Suudi Arabistan'da bir yıl önce tacizle mücadele yasasında yapılan ve suçluların adları ile aldıkları cezaların gazetelerde yayımlanmasına izin veren değişiklik, ilk kez uygulamaya konuldu.Medine Ceza Mahkemesi'nin Yaser el Aravi adlı erkeği müstehcen sözler kullanarak bir kadını taciz etmekten suçlu bulup 8 ay hapis cezasına ve 1330 dolarlık para cezasına çarptırdığı açıklandı. Tacizle mücadele yasasındaki değişiklik, suçun ağırlığı ve toplumdaki etkisini değerlendirerek tacizcinin adını yayımlatarak utandırma adımını atıp atmamayı yargıçlara bırakıyor. 2018'de yürürlüğe giren yasa, cinsel tacizden suçlu bulunanlara 2 yılda kadar hapis, 27 bin dolara kadar para cezası getirdi. Suçu tekrarlayanları 5 yıla kadar hapis ve 80 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya bıraktı. Tacizle mücadele yasası, Suudi kadınların dertlerine derman olmadıBuna rağmen Suudi kadınlar yetkililerin tacizi durdurmak için gerekenleri yapmadıklarından şikayetçiydi. BBC'nin görüştüğü bir Suudi kadın, tacizi belgeleyen videolara ilişkin çevrimiçi yorumlarda genellikle kadınların suçlandığını ve mahkemede mağdurların da failler kadar cezalandırılma ihtimali olduğunu anlattı. 'Değişikliği yapmakta çok geç kalındı'Ocak 2021'de Suudi kabinesi, Krallığın Tacizle Mücadele Yasası'nın 6. maddesine, cinsel taciz davasındaki kararın mahkum edilen kişinin zararına gazetelerde yayımlanabileceğini belirten yeni bir paragraf ekledi. Paragrafta suçun ağırlığına ve toplum üzerindeki etkisine göre hükümlünün zararına olacak şekilde adının ve cezasının gazetelerde veya diğer münasip vasıtalarda yayımlanabileceği ifade edildi. Suudi Arabistan'da çoğunluğun olumlu karşıladığı değişiklik için "Zamanı çoktan gelmiş de geçmişti" yorumları yapıldı.
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https://tr.sputniknews.com/20220111/suudi-arabistanda-samba-krizi-1052632595.html
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suudi arabistan, cinsel taciz, mahkeme, yargı, karar, gazete, yayın, tacizci, ilk

Suudi mahkemesinden tarihi karar: Cinsel tacizcinin adı sanı yayımlanarak toplumun bilgisine sunuldu

11:12 12.01.2022 (güncellendi: 11:39 12.01.2022)
© AASuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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İlk kez Suudi yargısı cinsel tacizden hüküm giymiş erkeğin adının açıklanması suretiyle toplum içinde utandırılması maddesini hayata geçirdi.
Suudi Arabistan'da bir yıl önce tacizle mücadele yasasında yapılan ve suçluların adları ile aldıkları cezaların gazetelerde yayımlanmasına izin veren değişiklik, ilk kez uygulamaya konuldu.
Medine Ceza Mahkemesi'nin Yaser el Aravi adlı erkeği müstehcen sözler kullanarak bir kadını taciz etmekten suçlu bulup 8 ay hapis cezasına ve 1330 dolarlık para cezasına çarptırdığı açıklandı.
Tacizle mücadele yasasındaki değişiklik, suçun ağırlığı ve toplumdaki etkisini değerlendirerek tacizcinin adını yayımlatarak utandırma adımını atıp atmamayı yargıçlara bırakıyor.
2018'de yürürlüğe giren yasa, cinsel tacizden suçlu bulunanlara 2 yılda kadar hapis, 27 bin dolara kadar para cezası getirdi. Suçu tekrarlayanları 5 yıla kadar hapis ve 80 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya bıraktı.
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Tacizle mücadele yasası, Suudi kadınların dertlerine derman olmadı

Buna rağmen Suudi kadınlar yetkililerin tacizi durdurmak için gerekenleri yapmadıklarından şikayetçiydi. BBC'nin görüştüğü bir Suudi kadın, tacizi belgeleyen videolara ilişkin çevrimiçi yorumlarda genellikle kadınların suçlandığını ve mahkemede mağdurların da failler kadar cezalandırılma ihtimali olduğunu anlattı.
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'Değişikliği yapmakta çok geç kalındı'

Ocak 2021'de Suudi kabinesi, Krallığın Tacizle Mücadele Yasası'nın 6. maddesine, cinsel taciz davasındaki kararın mahkum edilen kişinin zararına gazetelerde yayımlanabileceğini belirten yeni bir paragraf ekledi. Paragrafta suçun ağırlığına ve toplum üzerindeki etkisine göre hükümlünün zararına olacak şekilde adının ve cezasının gazetelerde veya diğer münasip vasıtalarda yayımlanabileceği ifade edildi.
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