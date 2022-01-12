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https://tr.sputniknews.com/20220112/tarafsizlik-adina-duz-dunyacilarin-goruslerine-yer-verecegini-aciklayan-bbc-tepkilerin-odaginda-1052679039.html
Tarafsızlık adına düz dünyacıların görüşlerine yer vereceğini açıklayan BBC, tepkilerin odağında
Tarafsızlık adına düz dünyacıların görüşlerine yer vereceğini açıklayan BBC, tepkilerin odağında
Komplo teorilerinin olgulara galebe çaldığı dönemde, BBC'den' tarafsızlık adına dünyanın düz olduğunu savunanlar dahil çelişkili bakış açılarına platform... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T21:26+0300
2022-01-12T21:26+0300
dünya
bbc
tarafsız
yayın
düz dünya
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Britanya'nın kamusal yayın kuruluşu BBC, eleştiriler karşısında kalkan yaptığı yayın ilkeleri kılavuzundaki tarafsızlık ilkesini, bu kez düz dünyacılara yer verme kararını gerekçelendirmek için kullandı. BBC'nin Editoryal Politika Direktörü David Jordan, dünyanın düz olduğunu savunanlar dahil çelişkili bakış açılarına platform sağlayacaklarını, bunu tarafsızlığın kimliğe galip gelmesine izin vermek amacıyla yapacaklarını söyledi. Pazartesi Lordlar Kamarası'nın İletişim ve Dijital Komisyonu'na konuşan Jordan, "BBC, bakış açılarının tüm farklı perspektiflerden duyulmasını sağlama konusunda son derece kararlıdır" iddiasında bulundu. "Biz bazı grupların öne sürdüğü 'iptal kültürüne' katılmıyoruz" diye devam eden Jordan, savlarını 'BBC'nin yeri geldiğinde düz dünyacı biriyle röportaj yapmayı uygun görebileceğini' söyleyecek kadar ileri götürdü. Editoryal Politika Direktörü, 'düz dünyacılara Dünya'nın yuvarlak olduğuna inananlar kadar yer vermeyeceklerini' sözlerine ekleyerek "Çok sayıda insan düz dünyaya inansaydı BBC'nin bu konuyu daha fazla ele alması gerekirdi" dedi.'Yayıncının tarafsızlığı kişisel kimliğin üstünde tutması misyonuna karşı çıkanlara meydan okudukları' mesajını veren direktör, 'çalışanların görüşlerine karşı çıktıkları kişilerle ilgili yayını engellememesi gerektiğini' dile getirdi. “Çalışanlarımızın bazılarının hoşlanıp hoşlanmaması diye bir mesele sözkonusu olamaz. Çalışanlarımız içeri girerken önyargılarını dışarıda bırakır" diyen Jordan, The New York Times'ın bu alandaki editoryal yaklaşımını eleştirerek "Kişisel olarak aynı fikirde olmayabilecekleri bakış açılarını duymaya hazır olmak gazetecilerin işi kapsamındadır" vurgusunu yaptı.Ancak Lordlar Kamarası'nın İletişim ve Dijital Komisyonu önünde yapılan bu beyanlar, gazetecilerin ve siyasi yorumcuların sert tepkisini çekti. LBC sunucusu, gazeteci-yazar James O’Brien, 2018'de yayımladığı 'Cehalete uzmanlıkla aynı ağırlık verildiğinde medya tarafsızlığı sorun oluşturur' makalesinden örneklerle BBC yetkilisine yanıt verdi. The Guardian'ın Haber E-Posta Editörü Toby Moses, "Tarafsızlığın yanlış veya potansiyel olarak tehlikeli görüşlerin yayımlanması anlamına geldiğini iddia etmek saçmalıktır" tepkisini gösterdi. Plymouth merkezli gazeteci Carl Eve, "BBC yetkilisinin pozisyonu, kurumun sorununu ortaya koyuyor, çünkü haberden önce tamamen delirmiş insanlara yayın süresi veriyor" dedi. Ancak Jordan’ın pozisyonu, BBC Genel Direktörü Tim Davie ile aynı çizgide. Tarafsızlığı ön plana çıkarmak ve merkeze koymak hedefini açıklamış bulunan Davie, mevcut akametleri ele almak için kurumum yayın yaklaşımına ilişkin iç incelemeler yapılması talimatını vermişti. Diğer yandan BBC'nin eski emektar radyo sunucusu Nigel Rees, RT'ye verdiği demeçte, BBC'de çalışmayı bırakma sebepleri arasında 'tepeden gelen çoğulculuk, çeşitlilik, kapsayıcılık (woke) talimatlarını' da saydı. Rees, BBC'yi 'giderek daha buyurucu ve kuralcı hale gelmekle' suçladı.
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bbc, tarafsız, yayın, düz dünya

Tarafsızlık adına düz dünyacıların görüşlerine yer vereceğini açıklayan BBC, tepkilerin odağında

21:26 12.01.2022
© Fotoğraf : © Flickr/ Tim LoudonBBC
BBC - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Fotoğraf : © Flickr/ Tim Loudon
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Komplo teorilerinin olgulara galebe çaldığı dönemde, BBC'den' tarafsızlık adına dünyanın düz olduğunu savunanlar dahil çelişkili bakış açılarına platform sağlama' açıklaması geldi. Sert tepki çeken açıklama, 'ırkçılığın yükselişe geçmesi halinde ırkçıların görüşlerine daha fazla mı yer verileceği' gibi soruları beraberinde getirdi.
Britanya'nın kamusal yayın kuruluşu BBC, eleştiriler karşısında kalkan yaptığı yayın ilkeleri kılavuzundaki tarafsızlık ilkesini, bu kez düz dünyacılara yer verme kararını gerekçelendirmek için kullandı.
BBC'nin Editoryal Politika Direktörü David Jordan, dünyanın düz olduğunu savunanlar dahil çelişkili bakış açılarına platform sağlayacaklarını, bunu tarafsızlığın kimliğe galip gelmesine izin vermek amacıyla yapacaklarını söyledi.
Pazartesi Lordlar Kamarası'nın İletişim ve Dijital Komisyonu'na konuşan Jordan, "BBC, bakış açılarının tüm farklı perspektiflerden duyulmasını sağlama konusunda son derece kararlıdır" iddiasında bulundu.
"Biz bazı grupların öne sürdüğü 'iptal kültürüne' katılmıyoruz" diye devam eden Jordan, savlarını 'BBC'nin yeri geldiğinde düz dünyacı biriyle röportaj yapmayı uygun görebileceğini' söyleyecek kadar ileri götürdü.
Editoryal Politika Direktörü, 'düz dünyacılara Dünya'nın yuvarlak olduğuna inananlar kadar yer vermeyeceklerini' sözlerine ekleyerek "Çok sayıda insan düz dünyaya inansaydı BBC'nin bu konuyu daha fazla ele alması gerekirdi" dedi.
'Yayıncının tarafsızlığı kişisel kimliğin üstünde tutması misyonuna karşı çıkanlara meydan okudukları' mesajını veren direktör, 'çalışanların görüşlerine karşı çıktıkları kişilerle ilgili yayını engellememesi gerektiğini' dile getirdi.
“Çalışanlarımızın bazılarının hoşlanıp hoşlanmaması diye bir mesele sözkonusu olamaz. Çalışanlarımız içeri girerken önyargılarını dışarıda bırakır" diyen Jordan, The New York Times'ın bu alandaki editoryal yaklaşımını eleştirerek "Kişisel olarak aynı fikirde olmayabilecekleri bakış açılarını duymaya hazır olmak gazetecilerin işi kapsamındadır" vurgusunu yaptı.
Ancak Lordlar Kamarası'nın İletişim ve Dijital Komisyonu önünde yapılan bu beyanlar, gazetecilerin ve siyasi yorumcuların sert tepkisini çekti.
LBC sunucusu, gazeteci-yazar James O’Brien, 2018'de yayımladığı 'Cehalete uzmanlıkla aynı ağırlık verildiğinde medya tarafsızlığı sorun oluşturur' makalesinden örneklerle BBC yetkilisine yanıt verdi.
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The Guardian'ın Haber E-Posta Editörü Toby Moses, "Tarafsızlığın yanlış veya potansiyel olarak tehlikeli görüşlerin yayımlanması anlamına geldiğini iddia etmek saçmalıktır" tepkisini gösterdi.
Plymouth merkezli gazeteci Carl Eve, "BBC yetkilisinin pozisyonu, kurumun sorununu ortaya koyuyor, çünkü haberden önce tamamen delirmiş insanlara yayın süresi veriyor" dedi.
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Ancak Jordan’ın pozisyonu, BBC Genel Direktörü Tim Davie ile aynı çizgide. Tarafsızlığı ön plana çıkarmak ve merkeze koymak hedefini açıklamış bulunan Davie, mevcut akametleri ele almak için kurumum yayın yaklaşımına ilişkin iç incelemeler yapılması talimatını vermişti.
Diğer yandan BBC'nin eski emektar radyo sunucusu Nigel Rees, RT'ye verdiği demeçte, BBC'de çalışmayı bırakma sebepleri arasında 'tepeden gelen çoğulculuk, çeşitlilik, kapsayıcılık (woke) talimatlarını' da saydı. Rees, BBC'yi 'giderek daha buyurucu ve kuralcı hale gelmekle' suçladı.
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