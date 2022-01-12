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TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu
TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu ederek başsağlığı diledi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T06:59+0300
2022-01-12T06:59+0300
2022-01-12T06:59+0300
türkiye
mustafa şentop
yurt
cemaat
enes kara
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TBMM Başkanı Şentop, cemaat yurdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'yı telefonla aradı. Şentop, telefonda görüştüğü baba Mehmet Kara'ya taziye dileklerini iletti.
https://tr.sputniknews.com/20220111/cemaat-yurdundaki-baskilarla-gelecek-kaygisini-anlatip-intihar-eden-enesin-babasi-konustu-1052614818.html
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mustafa şentop, yurt, cemaat, enes kara
TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu ederek başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Şentop, cemaat yurdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'yı telefonla aradı.
Şentop, telefonda görüştüğü baba Mehmet Kara'ya taziye dileklerini iletti.