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TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu
TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu ederek başsağlığı diledi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T06:59+0300
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mustafa şentop
yurt
cemaat
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TBMM Başkanı Şentop, cemaat yurdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'yı telefonla aradı. Şentop, telefonda görüştüğü baba Mehmet Kara'ya taziye dileklerini iletti.
https://tr.sputniknews.com/20220111/cemaat-yurdundaki-baskilarla-gelecek-kaygisini-anlatip-intihar-eden-enesin-babasi-konustu-1052614818.html
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mustafa şentop, yurt, cemaat, enes kara

TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu

06:59 12.01.2022
© Twitter Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara,
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Twitter
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu ederek başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Şentop, cemaat yurdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'yı telefonla aradı.
Şentop, telefonda görüştüğü baba Mehmet Kara'ya taziye dileklerini iletti.
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
TÜRKİYE
Cemaat yurdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar eden Enes'in babası konuştu
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