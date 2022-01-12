https://tr.sputniknews.com/20220112/telefona-bakarken-kaza-yapan-otobus-soforune-6-yil-8-ay-hapis-1052658478.html
Telefona bakarken kaza yapan otobüs şoförüne 6 yıl 8 ay hapis
Telefona bakarken kaza yapan otobüs şoförüne 6 yıl 8 ay hapis
Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybetmesine, Münir Bozkurt'un ise... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T12:52+0300
2022-01-12T12:52+0300
2022-01-12T12:52+0300
türkiye
iett
beşiktaş
kaza
otobüs
şoför
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044331115_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_72917da4d7ec5565c2e84fa8725256f8.jpg
İstanbul Beşiktaş'ta 21 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda Baki Tatlı'nın kontrolündeki çift katlı halk otobüsü, Balmumcu Tüneli'nde bariyere çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda yolculardan Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetti, Münir Bozkurt ise yaralandı.Sözcü'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Baki Tatlı hakkında, ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Baki Tatlı getirildi. Duruşmada müştekiler ile tarafların avukatları da hazır bulundu. Mahkemede diyecekleri sorulan müşteki aileler, şikayetçi olduklarını söyledi.'Araç kullanırken telefonu ile uğraştı'Önceki duruşmada savcı, Baki Tatlı’nın, araç kullandığı sırada telefonuyla uğraşmaya başladığını, bu sırada hızını azaltmayarak 30 km hız sınırı olan tünele, 61 km hızla girdiğini, bunu da 20 yıllık şoförlük tecrübesine güvenerek yaptığını ve dikkat ile özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek tünel girişinde bulunan bariyerlere çarptığını belirtmişti. Mütalaada, Tatlı’nın meydana gelen kaza bakımından asli ve tek kusurlu olduğu değerlendirilmişti.'Pişmanım tahliyemi talep ediyorum'Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması sorulan Baki Tatlı, “Ben bir hata sonucunda kaza yaptım. Olay nedeniyle pişmanım. 9 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum” dedi.'Kazanın nedeni bariyerler'Mütalaaya karşı savunma yapan Tatlı'nın avukatı, “Müvekkil 9 aydır tutukludur. Tahliyesini talep diyoruz. Kazanın gerçekleşmesinin nedeni bariyer uçlarının açık ve yüksek bırakılması neticesi bariyerin araca saplanmasıdır. Beraat talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.6 yıl hapis kararıKararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Baki Tatlı'ya, ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına neden olmak' 8 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Tatlı'nın mahkemedeki iyi halini göz önünde bulundurarak takdir indirimi uygulayarak, cezayı 6 yıl 8 aya indirdi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220107/sariyerde-viraja-hizli-giren-taksici-karsi-yonden-gelen-iett-otobusune-carpti-yaralilar-var-1052505957.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044331115_272:0:2912:1980_1920x0_80_0_0_38e88bc14b17affea4e68bbeddd6a195.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iett, beşiktaş, kaza, otobüs, şoför
Telefona bakarken kaza yapan otobüs şoförüne 6 yıl 8 ay hapis
Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybetmesine, Münir Bozkurt'un ise yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla şoför Baki Tatlı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.
İstanbul Beşiktaş'ta 21 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda Baki Tatlı'nın kontrolündeki çift katlı halk otobüsü, Balmumcu Tüneli'nde bariyere çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda yolculardan Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetti, Münir Bozkurt ise yaralandı.
Sözcü'den Fahrettin Öztürk'ün haberine
göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Baki Tatlı hakkında, ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Baki Tatlı getirildi. Duruşmada müştekiler ile tarafların avukatları da hazır bulundu. Mahkemede diyecekleri sorulan müşteki aileler, şikayetçi olduklarını söyledi.
'Araç kullanırken telefonu ile uğraştı'
Önceki duruşmada savcı, Baki Tatlı’nın, araç kullandığı sırada telefonuyla uğraşmaya başladığını, bu sırada hızını azaltmayarak 30 km hız sınırı olan tünele, 61 km hızla girdiğini, bunu da 20 yıllık şoförlük tecrübesine güvenerek yaptığını ve dikkat ile özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek tünel girişinde bulunan bariyerlere çarptığını belirtmişti. Mütalaada, Tatlı’nın meydana gelen kaza bakımından asli ve tek kusurlu olduğu değerlendirilmişti.
'Pişmanım tahliyemi talep ediyorum'
Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması sorulan Baki Tatlı, “Ben bir hata sonucunda kaza yaptım. Olay nedeniyle pişmanım. 9 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum” dedi.
'Kazanın nedeni bariyerler'
Mütalaaya karşı savunma yapan Tatlı'nın avukatı, “Müvekkil 9 aydır tutukludur. Tahliyesini talep diyoruz. Kazanın gerçekleşmesinin nedeni bariyer uçlarının açık ve yüksek bırakılması neticesi bariyerin araca saplanmasıdır. Beraat talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
6 yıl hapis kararı
Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Baki Tatlı'ya, ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına neden olmak' 8 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Tatlı'nın mahkemedeki iyi halini göz önünde bulundurarak takdir indirimi uygulayarak, cezayı 6 yıl 8 aya indirdi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.