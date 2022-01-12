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Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/tokayev-kolektif-guvenlik-anlasmasi-orgutu-baris-gucleri-basarili-oldu-yarin-geri-cekilme-basliyor-1052662923.html
Tokayev: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçleri başarılı oldu, yarın geri çekilme başlıyor
Tokayev: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçleri başarılı oldu, yarın geri çekilme başlıyor
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, kendi çağrısı ile ülkesine giden Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü misyonunun başarılı... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T14:11+0300
2022-01-12T14:11+0300
2022-01-12T14:11+0300
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kasım cömert tokayev
Tokayev: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçleri başarılı oldu, yarın geri çekilme başlıyor Ayrıntılar geliyor
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, kendi çağrısı ile ülkesine giden Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü misyonunun başarılı olduğunu ve ülkedeki durumun istikrara kavuşmasında ‘çok büyük rol oynadığını’ kaydetti. Tokayev, barış güçlerinin ülkesinden yarın geri çekilmeye başlayacaklarını da doğruladı.