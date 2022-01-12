https://tr.sputniknews.com/20220112/tokyoda-dogan-ikiz-dev-panda-yavrulari-halkla-bulustu-1052653703.html

Tokyo'da doğan ikiz dev panda yavruları halkla buluştu

Tokyo'da doğan ikiz dev panda yavruları halkla buluştu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelen ikiz dev pandalar halkla ilk kez hayvanseverlerin karşısına çıktı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T11:19+0300

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japonya

tokyo

panda

xiao xiao

lei lei

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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde 23 Haziran 2021'de doğan erkek 'Xiao Xiao' ve dişi 'Lei Lei' görücüye çıktı. Aralık 2021'deki kurayla belirlenen 1080 hayvansever, 13 ve 14 kilogramlık dev panda yavrularını, anneleri 'Şin Şin' ile görme fırsatı buldu. Kovid-19'a karşı yavruları sadece bir dakika görebilen şanslı hayvanseverlerin heyecanları yüzlerine yansıdı. Yavruların, salgın sebebiyle sadece 3 gün boyunca sınırlı sayıda izleyici tarafından görülebileceği kaydedildi. Tokyo Valisi Koike Yuriko, isimlerin birleştirildiğinde 'parlak şafaktan geleceğe doğru' anlamı taşıdığını açıklamıştı. İkiz yavruların doğumu, 1882'den beri hizmet veren ve Japonya'nın en eski hayvanat bahçesi olarak bilinen Ueno'da bir ilk olmuştu.

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japonya, tokyo, panda, xiao xiao, lei lei