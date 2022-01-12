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Trafikte yol verme kavgası: İETT şoförüne silah doğrultup, darp etti
Trafikte yol verme kavgası: İETT şoförüne silah doğrultup, darp etti
Eyüpsultan'da, otomobil sürücüsünün silah doğrulttuğu İETT otobüsü şoförünü darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sırasında bir el silah sesi... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T21:26+0300
2022-01-12T21:26+0300
2022-01-12T21:34+0300
iett
kavga
darp
otobüs şöförü
eyüpsultan
türkiye
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Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde iddiaya göre, İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü otomobiliyle İETT otobüsünün önünü kesti. Otomobil sürücüsü, elindeki tabancayı doğrultup, araçtan indirdiği otobüs şoförünü darp etti. Olayı gören vatandaşlar elinde tabanca olan sürücüyü ikna etmeye çalıştı. Otomobil sürücüsü, bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT otobüsü şoförünün ifadesini aldıktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sırasında bir el silah sesi duyuldu.
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iett, kavga, darp, otobüs şöförü, eyüpsultan
Trafikte yol verme kavgası: İETT şoförüne silah doğrultup, darp etti 21:26 12.01.2022 (güncellendi: 21:34 12.01.2022)
Eyüpsultan'da, otomobil sürücüsünün silah doğrulttuğu İETT otobüsü şoförünü darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sırasında bir el silah sesi duyuldu.
Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde iddiaya göre,
İETT otobüsü şoförü
ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü otomobiliyle İETT otobüsünün önünü kesti. Otomobil sürücüsü, elindeki tabancayı doğrultup, araçtan indirdiği otobüs şoförünü darp etti.
Olayı gören vatandaşlar
elinde tabanca olan sürücüyü ikna etmeye çalıştı.
Otomobil sürücüsü, bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT otobüsü şoförünün ifadesini aldıktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay sırasında bir el silah sesi duyuldu.