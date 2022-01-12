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Türkiye
Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20220112/ttb-siyasi-aktorler-dogrudan-bizim-muhatabimiz-degil-1052664061.html
TTB: Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil
TTB: Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil
TTB Genel Başkanı Fincancı, TURKOVAC aşı verilerinin açıklanması konusunda “Uyarılarımızın yerinde olduğu açıklama zorunluluğu hissetmeleriyle ortaya çıktı”... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T14:32+0300
2022-01-12T14:32+0300
seyir hali
radyo
devlet bahçeli
sağlık bakanlığı
şebnem korur fincancı
türk tabipleri birliği (ttb)
mevzuat
faz 3
turkovac
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TTB: Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil
TTB: Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) TURKOVAC aşısının faz-3 ön verileri olmadan acil kullanım onayı verilmesini eleştirmesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, TTB’nin kapatılmasını istedi. TTB Merkez Konseyi Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Bahçeli’nin söylemini, TURKOVAC aşısını ve acil kullanım mevzuatını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Prof. Dr. Fincancı, TTB’nin görevlerini ve karşılaştığı tepkileri “Meslek örgütleri alanlarında o mesleğin haklarının geliştirilmesi için uğraş verir. Toplumun o mesleğin kapsadığı alanda haklarını korumak, zarar konularında uyarıda bulunmak sorumluluğu taşır. TTB’de dolayısıyla halk sağlığını koruma sorumluluğu taşıyan bir meslek örgütü ve kaçınılmaz olarak zaman zaman siyasi otorite halk sağlığını korumak adına yaptığımız açıklamaları beğenmeyebiliyor. Beğenmeyince baskıcı tümüyle yok sayan bir anlayış sergiliyor, toplumda karşılığı olmadığını biliyoruz. Görevimizi yapmaya, toplumu uyarmaya devam edeceğiz. Uyarılarımızın yerinde olduğu bugün açıklama zorunluluğu hissetmeleriyle ortaya çıktı. Daha önce açıklanmamış olduğunu görmüş olduk” diye açıkladı.‘Daha fazla aşı çeşidi olması hem Türkiye hem dünya için her zaman olumluluktur’Acil kullanım onayı konusunda mevzuata dikkat çeken Prof. Dr. Fincancı, TURKOVAC aşısında uygulamanın diğer aşılardan farklı olduğunu “Acil kullanım onayı ile ilgili özellikle Aralık 2020’de bir mevzuat düzenlemesi olmuştu. Acil kullanım onayında en azından üçüncü fazın ön verilerinin değerlendirilmiş olmasını bu mevzuat tanımlıyordu. Ön verileri dahi almamıştık. Ön verilerin toplanma sürecinin 21 Ocak’ta olacağı bildirilmişti. Dünyada ve Türkiye’de kullanılan aşılar var dolayısıyla uygun gönüllü bulmak, çalışmalarda yeterli sayıya ulaşmak kolay olmayacaktı ama en azından bunu söyleyebilirler. ‘Ben acil kullanım onayı verdim. Ön veriye ihtiyaç yok’ demezler. Çünkü o zaman toplum sağlığını riske atmış olacağız. Biontech’te hem uluslararası yayınlarla çalışma sonuçlarının bilim ortamlarında tartışılması sağlanmıştı hem de kamuoyuna açık bir yayınla dokuz saat boyunca çalışmaları paylaşılmış ve bağımsız heyetler tarafından değerlendirilmişti. Biz böyle bir sonuç bekleriz. Coronavac için Türkiye’de bilim insanları ön verileri paylaştı. Ona dayanarak güvenle yaptırabileceklerine dair söz kurduk. Turkovac ön verileri yeterli ve nitelikli bir aşı olarak tanımlanabilirse TTB topluma bu konuda bilgiyi paylaşacaktır. Daha fazla aşı çeşidi olması hem Türkiye hem dünya için her zaman olumluluktur” diye söyledi.‘Biz sağlık otoritesi ile iletişim kurma çabası içinde oluruz’Prof. Dr. Fincancı, Bahçeli’nin TTB’nin kapatılmasını istemesine ise şu şekilde cevap verdi:“Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil. Sonuçta biz sağlık otoritesi ile iletişim kurma çabası içinde oluruz. Başaramadık biliyorsunuz, randevu isteklerimize rağmen. Sağlıkla ilgili uyarılarımız ve önerilerimiz varsa bunu bütün siyasi partilere aktarmaya gayret ederiz. Geçtiğimiz günlerde hekimlerin hakları ile ilgili meclisteki hekim milletvekilleriyle bir toplantı yaptık. Bütün partilerimizin milletvekillerini davet ettik. AKP ve MHP milletvekilleri katılmadılar. Biz davette bulunduk. O nedenle özellikle hekim milletvekilleri ile ve sağlık alanından tüm milletvekilleri ile iletişim içinde olmaya, önerilerimizi ve eleştirilerimizi paylaşmaya gayret ediyoruz.”
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Ali Çağatay
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radyo, devlet bahçeli, sağlık bakanlığı, şebnem korur fincancı, türk tabipleri birliği (ttb), mevzuat, faz 3, turkovac, аудио

TTB: Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil

14:32 12.01.2022
SEYİR HALİ
TTB: Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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TTB Genel Başkanı Fincancı, TURKOVAC aşı verilerinin açıklanması konusunda “Uyarılarımızın yerinde olduğu açıklama zorunluluğu hissetmeleriyle ortaya çıktı” ifadelerini kullanırken, Bahçeli’nin ‘TTB kapatılsın’ söylemini ise “Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil” şeklinde cevapladı.
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) TURKOVAC aşısının faz-3 ön verileri olmadan acil kullanım onayı verilmesini eleştirmesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, TTB’nin kapatılmasını istedi. TTB Merkez Konseyi Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Bahçeli’nin söylemini, TURKOVAC aşısını ve acil kullanım mevzuatını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Prof. Dr. Fincancı, TTB’nin görevlerini ve karşılaştığı tepkileri “Meslek örgütleri alanlarında o mesleğin haklarının geliştirilmesi için uğraş verir. Toplumun o mesleğin kapsadığı alanda haklarını korumak, zarar konularında uyarıda bulunmak sorumluluğu taşır. TTB’de dolayısıyla halk sağlığını koruma sorumluluğu taşıyan bir meslek örgütü ve kaçınılmaz olarak zaman zaman siyasi otorite halk sağlığını korumak adına yaptığımız açıklamaları beğenmeyebiliyor. Beğenmeyince baskıcı tümüyle yok sayan bir anlayış sergiliyor, toplumda karşılığı olmadığını biliyoruz. Görevimizi yapmaya, toplumu uyarmaya devam edeceğiz. Uyarılarımızın yerinde olduğu bugün açıklama zorunluluğu hissetmeleriyle ortaya çıktı. Daha önce açıklanmamış olduğunu görmüş olduk” diye açıkladı.

‘Daha fazla aşı çeşidi olması hem Türkiye hem dünya için her zaman olumluluktur’

Acil kullanım onayı konusunda mevzuata dikkat çeken Prof. Dr. Fincancı, TURKOVAC aşısında uygulamanın diğer aşılardan farklı olduğunu “Acil kullanım onayı ile ilgili özellikle Aralık 2020’de bir mevzuat düzenlemesi olmuştu. Acil kullanım onayında en azından üçüncü fazın ön verilerinin değerlendirilmiş olmasını bu mevzuat tanımlıyordu. Ön verileri dahi almamıştık. Ön verilerin toplanma sürecinin 21 Ocak’ta olacağı bildirilmişti. Dünyada ve Türkiye’de kullanılan aşılar var dolayısıyla uygun gönüllü bulmak, çalışmalarda yeterli sayıya ulaşmak kolay olmayacaktı ama en azından bunu söyleyebilirler. ‘Ben acil kullanım onayı verdim. Ön veriye ihtiyaç yok’ demezler. Çünkü o zaman toplum sağlığını riske atmış olacağız. Biontech’te hem uluslararası yayınlarla çalışma sonuçlarının bilim ortamlarında tartışılması sağlanmıştı hem de kamuoyuna açık bir yayınla dokuz saat boyunca çalışmaları paylaşılmış ve bağımsız heyetler tarafından değerlendirilmişti. Biz böyle bir sonuç bekleriz. Coronavac için Türkiye’de bilim insanları ön verileri paylaştı. Ona dayanarak güvenle yaptırabileceklerine dair söz kurduk. Turkovac ön verileri yeterli ve nitelikli bir aşı olarak tanımlanabilirse TTB topluma bu konuda bilgiyi paylaşacaktır. Daha fazla aşı çeşidi olması hem Türkiye hem dünya için her zaman olumluluktur” diye söyledi.

‘Biz sağlık otoritesi ile iletişim kurma çabası içinde oluruz’

Prof. Dr. Fincancı, Bahçeli’nin TTB’nin kapatılmasını istemesine ise şu şekilde cevap verdi:
“Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil. Sonuçta biz sağlık otoritesi ile iletişim kurma çabası içinde oluruz. Başaramadık biliyorsunuz, randevu isteklerimize rağmen. Sağlıkla ilgili uyarılarımız ve önerilerimiz varsa bunu bütün siyasi partilere aktarmaya gayret ederiz. Geçtiğimiz günlerde hekimlerin hakları ile ilgili meclisteki hekim milletvekilleriyle bir toplantı yaptık. Bütün partilerimizin milletvekillerini davet ettik. AKP ve MHP milletvekilleri katılmadılar. Biz davette bulunduk. O nedenle özellikle hekim milletvekilleri ile ve sağlık alanından tüm milletvekilleri ile iletişim içinde olmaya, önerilerimizi ve eleştirilerimizi paylaşmaya gayret ediyoruz.”
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