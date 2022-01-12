https://tr.sputniknews.com/20220112/turk-metal-sendikasi-ile-mess-arasinda-anlasma-saglandi-ilk-6-ay-icin-yuzde-2744-zam-1052647995.html

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı: İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı: İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T07:13+0300

2022-01-12T07:13+0300

2022-01-12T07:23+0300

türk metal sendikası

türkiye

mess

toplu sözleşme

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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MESS ile toplu sözleşme müzakerelerinin sonuçlandığını açıkladı. Kavlak, MESS ücret ortalamasına yıllık yüzde 65,67 oranında zam alındığını belirtti.Buna göre, ilk altı ayda, herkesin saatlik ücretine yüzde 10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alındı. Bunun karşılığının yüzde 27.44 olduğu belirtildi. İkinci altı ayda ise tüm çalışanların saat ücretinde yüzde 30'luk artışa gidilecek. Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.Taraflar, Pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı.Bugün saat 02.30 itibarıyla anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı.

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türk metal sendikası, mess, toplu sözleşme