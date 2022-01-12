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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: İstanbul'da doluluk oranı yüksek
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: İstanbul'da doluluk oranı yüksek
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Omicron varyantı nedeniyle İstanbul’da hastaneye yatışlar ve yoğun bakım doluluk oranının yüksek... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T11:10+0300
2022-01-12T11:10+0300
koronavirüs
koronavirüs
hastane
yoğun bakım
omicron
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Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Demirkıran, "İstanbul’da hastaneye yatışlar ve yoğun bakım doluluk oranı yüksek. Yatak kapasitesini arttırmak zorunda kalan hastaneler var. Şu anda Anadolu’da yoğun bakımlara yatış daha az gibi ama oraya da yansıyacaktır. Çünkü birinci ve ikinci dalgada da yayılım İstanbul’dan olmuştu. Hastaneye ve yoğun bakıma yatanların çoğu aşısız ya da hatırlatma dozunu yaptırmamış olanlar. Aşılar koruyucu, bu nedenle herkesin bir an önce aşılarını yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü İstanbul’daki tehlike bütün Türkiye’yi etkileyebilir" dedi. 'Pikin yükselen kolunda olduğumuz için bizi endişelendiriyor'Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, pandeminin başından bu yana hiç görmediğimiz vaka sayılarıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti. "Üstelik pikin yükselen kolunda olduğumuz için bizi endişelendiriyor" diyen Özlü, şöyle konuştu: "Omicron hastaneler üzerinde henüz aşırı bir yük oluşturmadı. Ancak vakalar bu hızla artarsa doluluk oranlarının da artacağını tahmin ediyoruz. Vaka artışı İstanbul özelinde başladı gibi fakat bu, Türkiye’de de durumun nereye gideceğini gösterir gibi. Anadolu’ya daha geç yansıyor. Vaka sayısı çok arttığı için hastaneye yatışı gereken ya da yoğun bakıma yatan, entübe edilmesi gereken kişi sayısı artıyor."
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koronavirüs, hastane, yoğun bakım, omicron

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: İstanbul'da doluluk oranı yüksek

11:10 12.01.2022
© REUTERS / Murad SezerTürkiye - koronavirüs
Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Omicron varyantı nedeniyle İstanbul’da hastaneye yatışlar ve yoğun bakım doluluk oranının yüksek olduğunu söyledi.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Demirkıran, "İstanbul’da hastaneye yatışlar ve yoğun bakım doluluk oranı yüksek. Yatak kapasitesini arttırmak zorunda kalan hastaneler var. Şu anda Anadolu’da yoğun bakımlara yatış daha az gibi ama oraya da yansıyacaktır. Çünkü birinci ve ikinci dalgada da yayılım İstanbul’dan olmuştu. Hastaneye ve yoğun bakıma yatanların çoğu aşısız ya da hatırlatma dozunu yaptırmamış olanlar. Aşılar koruyucu, bu nedenle herkesin bir an önce aşılarını yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü İstanbul’daki tehlike bütün Türkiye’yi etkileyebilir" dedi.

'Pikin yükselen kolunda olduğumuz için bizi endişelendiriyor'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, pandeminin başından bu yana hiç görmediğimiz vaka sayılarıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti.
"Üstelik pikin yükselen kolunda olduğumuz için bizi endişelendiriyor" diyen Özlü, şöyle konuştu:
"Omicron hastaneler üzerinde henüz aşırı bir yük oluşturmadı. Ancak vakalar bu hızla artarsa doluluk oranlarının da artacağını tahmin ediyoruz. Vaka artışı İstanbul özelinde başladı gibi fakat bu, Türkiye’de de durumun nereye gideceğini gösterir gibi. Anadolu’ya daha geç yansıyor. Vaka sayısı çok arttığı için hastaneye yatışı gereken ya da yoğun bakıma yatan, entübe edilmesi gereken kişi sayısı artıyor."
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