https://tr.sputniknews.com/20220112/turkiyede-son-24-saatte-77-bin-722-vaka-tespit-edildi-145-can-kaybi-yasandi-1052677740.html

Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 722 vaka tespit edildi, 145 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 722 vaka tespit edildi, 145 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 722 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T20:22+0300

2022-01-12T20:22+0300

2022-01-12T21:45+0300

koronavirüs

koronavirüs

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

sağlık bakanı

türkiye’de kovid-19 salgını

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 42 bin 573 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,80, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,12 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 137 milyon 891 bin 835 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.'Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

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koronavirüs, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, sağlık bakanı, türkiye’de kovid-19 salgını