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UEFA, 2022'ye damga vuracak genç yıldızları açıkladı: Ersin Destanoğlu da listede yer aldı
UEFA, 2022'ye damga vuracak genç yıldızları açıkladı: Ersin Destanoğlu da listede yer aldı
UEFA, 2022 yılında yıldız olabilecek 21 yaş ve altı futbolcuların listesini açıkladı. 40 kişilik listede Türkiye'den Ersin Destanoğlu yer aldı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
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beşiktaş
spor
uefa
liste
ersin destanoğlu
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UEFA resmi internet sitesinden, 2022 yılına damga vurabilecek 21 yaş ve altı oyuncuların listesini yayınladı.Listeye Türkiye'den sadece Beşiktaş'ın milli genç eldiveni Ersan Destanoğlu girdi.İşte o liste:
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beşiktaş, uefa, liste, ersin destanoğlu

UEFA, 2022'ye damga vuracak genç yıldızları açıkladı: Ersin Destanoğlu da listede yer aldı

12:53 12.01.2022 (güncellendi: 12:57 12.01.2022)
© TRT Spor Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© TRT Spor
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UEFA, 2022 yılında yıldız olabilecek 21 yaş ve altı futbolcuların listesini açıkladı. 40 kişilik listede Türkiye'den Ersin Destanoğlu yer aldı.
UEFA resmi internet sitesinden, 2022 yılına damga vurabilecek 21 yaş ve altı oyuncuların listesini yayınladı.
Listeye Türkiye'den sadece Beşiktaş'ın milli genç eldiveni Ersan Destanoğlu girdi.
İşte o liste:
Karim Adeyemi (GER, 19 – Salzburg)
Amine Adli (FRA, 21 – Leverkusen)
Anouar Ait El Hadj (BEL, 19 – Anderlecht)
Ander Barrenetxea (ESP, 20 – Real Sociedad)
Stipe Biuk (CRO, 19 – Hajduk Split)
Erik Botheim (NOR, 21 – Krasnodar)
Aguibou Camara (GUI, 20 – Olympiacos)
Ersin Destanoğlu (TUR, 21 – Beşiktaş)
Hugo Ekitike (FRA, 19 – Reims)
Harvey Elliott (ENG, 19 – Liverpool)
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