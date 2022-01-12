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https://tr.sputniknews.com/20220112/uefa-2022ye-damga-vuracak-genc-yildizlari-acikladi-ersin-destanoglu-da-listede-yer-aldi-1052658657.html
UEFA, 2022'ye damga vuracak genç yıldızları açıkladı: Ersin Destanoğlu da listede yer aldı
UEFA, 2022'ye damga vuracak genç yıldızları açıkladı: Ersin Destanoğlu da listede yer aldı
UEFA, 2022 yılında yıldız olabilecek 21 yaş ve altı futbolcuların listesini açıkladı. 40 kişilik listede Türkiye'den Ersin Destanoğlu yer aldı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T12:53+0300
2022-01-12T12:53+0300
2022-01-12T12:57+0300
beşiktaş
spor
uefa
liste
ersin destanoğlu
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UEFA resmi internet sitesinden, 2022 yılına damga vurabilecek 21 yaş ve altı oyuncuların listesini yayınladı.Listeye Türkiye'den sadece Beşiktaş'ın milli genç eldiveni Ersan Destanoğlu girdi.İşte o liste:
https://tr.sputniknews.com/20190730/gelecegin-yildiz-adaylari-arasinda-3-turk-1039804078.html
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beşiktaş, uefa, liste, ersin destanoğlu
UEFA, 2022'ye damga vuracak genç yıldızları açıkladı: Ersin Destanoğlu da listede yer aldı 12:53 12.01.2022 (güncellendi: 12:57 12.01.2022)
UEFA, 2022 yılında yıldız olabilecek 21 yaş ve altı futbolcuların listesini açıkladı. 40 kişilik listede Türkiye'den Ersin Destanoğlu yer aldı.
UEFA resmi internet sitesinden, 2022 yılına damga vurabilecek 21 yaş ve altı oyuncuların listesini yayınladı.
Listeye Türkiye'den sadece Beşiktaş'ın milli genç eldiveni
Ersan Destanoğlu girdi.
Karim
Adeyemi
(GER, 19 – Salzburg)
Amine Adli (FRA, 21 –
Leverkusen
)
Anouar Ait El
Hadj
(BEL, 19 – Anderlecht)
Ander Barrenetxea (ESP, 20 –
Real Sociedad
)
Stipe
Biuk
(CRO, 19 – Hajduk Split)
Erik Botheim (NOR, 21 –
Krasnodar
)
Aguibou
Camara
(GUI, 20 – Olympiacos)
Ersin Destanoğlu (TUR, 21 –
Beşiktaş
)
Hugo
Ekitike
(FRA, 19 – Reims)
Harvey Elliott (ENG, 19 –
Liverpool
)