https://tr.sputniknews.com/20220112/washington-post-beyaz-saray-rusyaya-ve-bizzat-putine-yonelik-yaptirimlara-destek-verdi-1052680990.html

Washington Post: Beyaz Saray, Rusya'ya ve bizzat Putin'e yönelik yaptırımlara destek verdi

Washington Post: Beyaz Saray, Rusya'ya ve bizzat Putin'e yönelik yaptırımlara destek verdi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Putin'i de bizzat hedef alan yeni yaptırım paketini desteklediği öne sürüldü. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T22:33+0300

2022-01-12T22:33+0300

2022-01-12T22:33+0300

dünya

abd

rusya

vladimir putin

ukrayna

swift

kuzey akım-2

robert menendez

yaptırım

güvenlik garantileri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102816/14/1028161478_0:240:4600:2828_1920x0_80_0_0_81e7e020c441cb48305452e9a7f22c9d.jpg

Küresel gerilimin düşürülmesi için Rusya, ABD ve Avrupa arasında güvenlik garantileriyle ilgili müzakereler devam ederken Washington'un gerilimi tırmandıracak bir adım atmaya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulamaya hazırlandığı iddiası ortaya atıldı.Washington Post gazetesinin Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkiliye ve ulaştığı bir belgeye dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi, bizzat Putin'e yönelik yaptırımları destekledi.ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez tarafından hazırlandığı belirtilen haberde, "Demokrat senatörler, Putin'in Ukrayna'ya saldırması halinde yeni yaptırım paketini çarşamba günü kamuoyuna açıklayacak" denildi.Yeni yaptırım paketinin Putin'in yanı sıra diğer üst düzey bürokratları ve askerleri, bankaları ve SWIFT sistemine erişimi hedef alabileceği kaydedilirken senatörlerin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasını önleyecek tüm önlemleri değerlendirme çağrısı yaptığı aktarıldı.Aralık ayı ortasında Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'ya uygulanacak olası yaptırımların daha önce uygulanan yaptırımların ötesinde olacağını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-natoya-gerilimin-azaltilmasina-yonelik-onlemler-teklif-ettik-ancak-gormezden-gelindi-1052675734.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, vladimir putin, ukrayna, swift, kuzey akım-2, robert menendez, yaptırım, güvenlik garantileri