https://tr.sputniknews.com/20220112/washington-post-beyaz-saray-rusyaya-ve-bizzat-putine-yonelik-yaptirimlara-destek-verdi-1052680990.html
Washington Post: Beyaz Saray, Rusya'ya ve bizzat Putin'e yönelik yaptırımlara destek verdi
Washington Post: Beyaz Saray, Rusya'ya ve bizzat Putin'e yönelik yaptırımlara destek verdi
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Putin'i de bizzat hedef alan yeni yaptırım paketini desteklediği öne sürüldü. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T22:33+0300
2022-01-12T22:33+0300
2022-01-12T22:33+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
ukrayna
swift
kuzey akım-2
robert menendez
yaptırım
güvenlik garantileri
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Küresel gerilimin düşürülmesi için Rusya, ABD ve Avrupa arasında güvenlik garantileriyle ilgili müzakereler devam ederken Washington'un gerilimi tırmandıracak bir adım atmaya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulamaya hazırlandığı iddiası ortaya atıldı.Washington Post gazetesinin Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkiliye ve ulaştığı bir belgeye dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi, bizzat Putin'e yönelik yaptırımları destekledi.ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez tarafından hazırlandığı belirtilen haberde, "Demokrat senatörler, Putin'in Ukrayna'ya saldırması halinde yeni yaptırım paketini çarşamba günü kamuoyuna açıklayacak" denildi.Yeni yaptırım paketinin Putin'in yanı sıra diğer üst düzey bürokratları ve askerleri, bankaları ve SWIFT sistemine erişimi hedef alabileceği kaydedilirken senatörlerin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasını önleyecek tüm önlemleri değerlendirme çağrısı yaptığı aktarıldı.Aralık ayı ortasında Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'ya uygulanacak olası yaptırımların daha önce uygulanan yaptırımların ötesinde olacağını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-natoya-gerilimin-azaltilmasina-yonelik-onlemler-teklif-ettik-ancak-gormezden-gelindi-1052675734.html
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abd, rusya, vladimir putin, ukrayna, swift, kuzey akım-2, robert menendez, yaptırım, güvenlik garantileri
Washington Post: Beyaz Saray, Rusya'ya ve bizzat Putin'e yönelik yaptırımlara destek verdi
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Putin'i de bizzat hedef alan yeni yaptırım paketini desteklediği öne sürüldü.
Küresel gerilimin düşürülmesi için Rusya, ABD ve Avrupa arasında güvenlik garantileri
yle ilgili müzakereler devam ederken Washington'un gerilimi tırmandıracak bir adım atmaya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'e yaptırım uygulamaya hazırlandığı
iddiası ortaya atıldı.
Washington Post gazetesinin Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkiliye ve ulaştığı bir belgeye dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi, bizzat Putin'e yönelik yaptırımları destekledi.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez tarafından hazırlandığı belirtilen haberde, "Demokrat senatörler, Putin'in Ukrayna'ya saldırması halinde yeni yaptırım paketini çarşamba günü kamuoyuna açıklayacak" denildi.
Yeni yaptırım paketinin Putin'in yanı sıra diğer üst düzey bürokratları ve askerleri, bankaları ve SWIFT sistemine erişimi hedef alabileceği kaydedilirken senatörlerin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasını önleyecek tüm önlemleri değerlendirme çağrısı yaptığı aktarıldı.
Aralık ayı ortasında Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'ya uygulanacak olası yaptırımların daha önce uygulanan yaptırımların ötesinde olacağını belirtmişti.