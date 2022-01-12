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Yardıma gelen polislerin aracını çalıp kaçtı
Yardıma gelen polislerin aracını çalıp kaçtı
Ankara'da, aracının lastiğinin patlaması nedeniyle kendisine yardıma gelen trafik polislerinin otomobilini çalarak kaçan ve daha sonra da bir polis memurunu... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T06:45+0300
2022-01-12T06:45+0300
türkiye
ankara
polis
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İddiaya göre, Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aracının lastiği patladı ve trafik polisi de bu kişiye yardım etmek için bölgeye geldi.Polisin yola duba koyduğu sırada sürücü ekip otosuna binerek uzaklaştı.Polis, kaçırılan ekip aracının Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek bölgeye gitti. Levyeyle polisi yaraladı Şüpheli, aracı bulan polislerden birini levye ile yaraladı.Yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
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ankara, polis

Yardıma gelen polislerin aracını çalıp kaçtı

06:45 12.01.2022
© Pixabay/CC0Polis aracı
Polis aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Pixabay/CC0
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Ankara'da, aracının lastiğinin patlaması nedeniyle kendisine yardıma gelen trafik polislerinin otomobilini çalarak kaçan ve daha sonra da bir polis memurunu levyeyle yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre, Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aracının lastiği patladı ve trafik polisi de bu kişiye yardım etmek için bölgeye geldi.

Polisin yola duba koyduğu sırada sürücü ekip otosuna binerek uzaklaştı.
Polis, kaçırılan ekip aracının Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek bölgeye gitti.

Levyeyle polisi yaraladı

Şüpheli, aracı bulan polislerden birini levye ile yaraladı.
Yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
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