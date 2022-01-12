https://tr.sputniknews.com/20220112/yardima-gelen-polislerin-aracini-calip-kacti-1052647508.html

Yardıma gelen polislerin aracını çalıp kaçtı

Yardıma gelen polislerin aracını çalıp kaçtı

Ankara'da, aracının lastiğinin patlaması nedeniyle kendisine yardıma gelen trafik polislerinin otomobilini çalarak kaçan ve daha sonra da bir polis memurunu... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T06:45+0300

2022-01-12T06:45+0300

2022-01-12T06:45+0300

türkiye

ankara

polis

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İddiaya göre, Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aracının lastiği patladı ve trafik polisi de bu kişiye yardım etmek için bölgeye geldi.Polisin yola duba koyduğu sırada sürücü ekip otosuna binerek uzaklaştı.Polis, kaçırılan ekip aracının Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek bölgeye gitti. Levyeyle polisi yaraladı Şüpheli, aracı bulan polislerden birini levye ile yaraladı.Yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

türkiye

ankara

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, polis