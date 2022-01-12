https://tr.sputniknews.com/20220112/yediler-ictiler-hesabi-odemeden-kactilar-1052655418.html
Yediler, içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar
Yediler, içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar
İstanbul Kadıköy’de bulunan bir restorana farklı tarihlerde gelen iki kadın müşteri, yedikleri yemeklerin ücretini ödemeden kaçtı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T12:01+0300
2022-01-12T12:01+0300
2022-01-12T12:06+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
hırsız
kafe
yemek
hesap
restoran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052655216_0:0:654:369_1920x0_80_0_0_f6ac0f3febf0b1b3eac2438423f20b94.jpg
İstanbul'da aynı restorana farklı tarihte gelen iki kadın, hesabı ödemeden gitti.İddiaya göre, işletmeye iki farklı tarihte müşteri olarak gelen iki kadın müşteri yemeklerini yedikten sonra hesap ödemeden dükkandan çıktı.Durumu fark eden işletme sahipleri, kayıtları izledikten sonra şüpheli kadınların 20 gün arayla hesap ödemeden kaçtığını anladı.'Gurme hırsızı ilk kez gördük'İşletme sahibi ise emeklerinin çalındığını belirtti ve "Aynı bayanlar rahat rahat yedi ve gittiler. Emeklerimizi çaldılar. Altın hırsız gördük, eve girenleri gördük ama gurme hırsızlığını ilk kez gördük" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/adanada-marketten-hirsizlik-yapan-cocuk-defalarca-kacma-girisiminde-bulundu-ancak-yakalandi-1052579225.html
türkiye
istanbul
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052655216_14:0:654:480_1920x0_80_0_0_9cdc4ec9a7b17e274a025d4538c10c0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kadıköy, hırsız, kafe, yemek, hesap, restoran
Yediler, içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar
12:01 12.01.2022 (güncellendi: 12:06 12.01.2022)
İstanbul Kadıköy’de bulunan bir restorana farklı tarihlerde gelen iki kadın müşteri, yedikleri yemeklerin ücretini ödemeden kaçtı.
İstanbul'da aynı restorana farklı tarihte gelen iki kadın, hesabı ödemeden gitti.
İddiaya göre, işletmeye iki farklı tarihte müşteri olarak gelen iki kadın müşteri yemeklerini yedikten sonra hesap ödemeden dükkandan çıktı.
Durumu fark eden işletme sahipleri, kayıtları izledikten sonra şüpheli kadınların 20 gün arayla hesap ödemeden kaçtığını anladı.
'Gurme hırsızı ilk kez gördük'
İşletme sahibi ise emeklerinin çalındığını belirtti ve "Aynı bayanlar rahat rahat yedi ve gittiler. Emeklerimizi çaldılar. Altın hırsız gördük, eve girenleri gördük ama gurme hırsızlığını ilk kez gördük" dedi.