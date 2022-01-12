https://tr.sputniknews.com/20220112/yediler-ictiler-hesabi-odemeden-kactilar-1052655418.html

Yediler, içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

Yediler, içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

İstanbul Kadıköy’de bulunan bir restorana farklı tarihlerde gelen iki kadın müşteri, yedikleri yemeklerin ücretini ödemeden kaçtı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

kadıköy

hırsız

kafe

yemek

hesap

restoran

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İstanbul'da aynı restorana farklı tarihte gelen iki kadın, hesabı ödemeden gitti.İddiaya göre, işletmeye iki farklı tarihte müşteri olarak gelen iki kadın müşteri yemeklerini yedikten sonra hesap ödemeden dükkandan çıktı.Durumu fark eden işletme sahipleri, kayıtları izledikten sonra şüpheli kadınların 20 gün arayla hesap ödemeden kaçtığını anladı.'Gurme hırsızı ilk kez gördük'İşletme sahibi ise emeklerinin çalındığını belirtti ve "Aynı bayanlar rahat rahat yedi ve gittiler. Emeklerimizi çaldılar. Altın hırsız gördük, eve girenleri gördük ama gurme hırsızlığını ilk kez gördük" dedi.

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istanbul, kadıköy, hırsız, kafe, yemek, hesap, restoran