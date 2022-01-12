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https://tr.sputniknews.com/20220112/yekaterinburgda-bomba-ihbarlari-nedeniyle-163-okul-tahliye-edildi-1052664254.html
Yekaterinburg'da 'bomba ihbarları' nedeniyle 163 okul tahliye edildi
Yekaterinburg'da 'bomba ihbarları' nedeniyle 163 okul tahliye edildi
Rusya’nın Yekaterinburg kentinde 151 okul, yapılan bomba ihbarları nedeniyle tahliye edildi. Böylelikle kentteki neredeyse tüm okullar tahliye edilmiş oldu. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T14:34+0300
2022-01-12T14:35+0300
bomba ihbarı
dünya
yekaterinburg
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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Yekaterinburg İl Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bomba ihbarları sebebiyle tahliye edilen okul sayısı 151’e çıktı.Daha önce kentte bulunan 163 okuldan 93’ünün tahliye edildiği bilgisi verilmişti.İhbarlar pazartesi gününden bu yana gelmeye devam ediyor ve her biri dikkate alınıyor. Ancak güvenlik güçleri şimdiye kadar şüpheli bir şeye rastlamadı.Rusya’da 2019 yılında da yoğun miktarda bomba ihbarı yapılmıştı. Bu ihbarlar mahkeme, alışveriş merkezleri, metro istasyonları, okullar, sağlık kuruluşları, havayolu ve trenyolu altyapılarıyla ilgiliydi, fakat ihbarların tamamı asılsız çıkmıştı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) posta yolu ile yaptıkları toplu ihbarlar için teröristlerin yurtdışından servisleri kullandığı bilgisini vermişti. O tarihten beri de durum zaman zaman tekrarlanıyor. Dün başkent Moskova'daki 13 mahkemeye de patlayıcı yerleştirildiği yönünde mektuplar alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210324/fsb-socide-bir-liseye-saldiri-planlayan-lise-ogrencisini-yakaladi-1044102063.html
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bomba ihbarı, yekaterinburg, rus istihbarat teşkilatı (fsb)

Yekaterinburg'da 'bomba ihbarları' nedeniyle 163 okul tahliye edildi

14:34 12.01.2022 (güncellendi: 14:35 12.01.2022)
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Kazan- Okul saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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Rusya’nın Yekaterinburg kentinde 151 okul, yapılan bomba ihbarları nedeniyle tahliye edildi. Böylelikle kentteki neredeyse tüm okullar tahliye edilmiş oldu.
Yekaterinburg İl Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bomba ihbarları sebebiyle tahliye edilen okul sayısı 151’e çıktı.
Daha önce kentte bulunan 163 okuldan 93’ünün tahliye edildiği bilgisi verilmişti.
İhbarlar pazartesi gününden bu yana gelmeye devam ediyor ve her biri dikkate alınıyor. Ancak güvenlik güçleri şimdiye kadar şüpheli bir şeye rastlamadı.
Rusya’da 2019 yılında da yoğun miktarda bomba ihbarı yapılmıştı. Bu ihbarlar mahkeme, alışveriş merkezleri, metro istasyonları, okullar, sağlık kuruluşları, havayolu ve trenyolu altyapılarıyla ilgiliydi, fakat ihbarların tamamı asılsız çıkmıştı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) posta yolu ile yaptıkları toplu ihbarlar için teröristlerin yurtdışından servisleri kullandığı bilgisini vermişti. O tarihten beri de durum zaman zaman tekrarlanıyor. Dün başkent Moskova'daki 13 mahkemeye de patlayıcı yerleştirildiği yönünde mektuplar alınmıştı.
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