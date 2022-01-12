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YSK açıkladı: Seçime 24 parti girecek
23:16 12.01.2022 (güncellendi: 23:24 12.01.2022)
© AAgenel seçim
© AA
Yüksek Seçim Kurulu gerçekleştirilecek en yakın seçime katılma hakkı elde eden siyasi partiler listesini duyurdu. Listede 24 parti yer aldı.
Yüksek Seçim Kurulu yapılacak ilk seçimlerde seçime katılma yeterliliğine sahip olan parti sayısını 24 olarak belirledi.
Duvar'ın haberine göre YSK'nın açıkladığı listede Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi yer almadı. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yaptı.
YSK açıklamasına göre seçime katılma hakkına sahip siyasi partiler şunlar olacak:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2-Anavatan Partisi,
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
4- Büyük Birlik Partisi,
5- Cumhuriyet Halk Partisi
6- Demokrasi ve Atılım Partisi,
7- Demokratik Sol Parti,
8- Demokrat Parti,
9- Emek Partisi,
10- Gelecek Partisi,
11- Genç Parti,
12- Halkların Demokratik Partisi,
13- Hür Dava Partisi,
14- İyi Parti,
15- Millet Partisi,
16- Milliyetçi Hareket Partisi,
17- Muhafazakar Yükseliş Partisi,
18- Saadet Partisi,
19- Sol Parti,
20- Türkiye İşçi Partisi,
21- Türkiye Komünist Hareketi,
22- Türkiye Komünist Partisi,
23- Vatan Partisi
24- Yeniden Refah Partisi.
2-Anavatan Partisi,
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
4- Büyük Birlik Partisi,
5- Cumhuriyet Halk Partisi
6- Demokrasi ve Atılım Partisi,
7- Demokratik Sol Parti,
8- Demokrat Parti,
9- Emek Partisi,
10- Gelecek Partisi,
11- Genç Parti,
12- Halkların Demokratik Partisi,
13- Hür Dava Partisi,
14- İyi Parti,
15- Millet Partisi,
16- Milliyetçi Hareket Partisi,
17- Muhafazakar Yükseliş Partisi,
18- Saadet Partisi,
19- Sol Parti,
20- Türkiye İşçi Partisi,
21- Türkiye Komünist Hareketi,
22- Türkiye Komünist Partisi,
23- Vatan Partisi
24- Yeniden Refah Partisi.
Muharrem İnce: Çok sayıda mesaj aldım
Bu arada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime katılma yeterliliğine sahip olan parti sayısını 24 olarak belirlemesine ve kendi partisinin listede yer almamasına ilişkin bir açıklama yaptı. İnce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "YSK’nın haber sitelerine yansıyan seçime girecek partiler listesinden sonra çok sayıda mesaj aldım. Memleket Partimiz 6 Şubat 2022 tarihinden sonra yapılacak her seçime girme yeterliliğine sahiptir. Desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
YSK’nın haber sitelerine yansıyan seçime girecek partiler listesinden sonra çok sayıda mesaj aldım. Memleket Partimiz 6 Şubat 2022 tarihinden sonra yapılacak her seçime girme yeterliliğine sahiptir. Desteğiniz için teşekkür ederim.— Muharrem İNCE (@vekilince) January 12, 2022