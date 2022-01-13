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https://tr.sputniknews.com/20220113/8-yasindaki-kizlari-icin-ambulans-cagirmak-yerine-dua-ritueli-yapan-anne-ve-baba-cinayetle-suclandi-1052708791.html
8 yaşındaki kızları için ambulans çağırmak yerine dua ritüeli yapan anne- babaya cinayet suçlaması
8 yaşındaki kızları için ambulans çağırmak yerine dua ritüeli yapan anne- babaya cinayet suçlaması
Avustralya'nın Toowoomba kentinde 8 yaşındaki bir kız çocuğu ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Küçük kızın ölümünden dolayı cinayet ve işkence ile... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T16:09+0300
2022-01-13T16:16+0300
dünya
avustralya
çocuk
işkence
ebeveyn
cinayet
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Toowoomba Chronicle'ın haberine göre, Avustralya'da yaşayan 50 yaşındaki Jason Richard Struhs ve 46 yaşındaki eşi Kerrie Elizabeth Struhs evde ölü bulunan kızlarını öldürme ve ona işkence etmekle suçlanarak tutuklandı.Olay, Cuma günü Struhs ailesinin Toowoomba'daki evinde yaşandı. İddiaya göre çiftin 8 yaşındaki kızı Elizabeth Cuma akşamı ağır bir şekilde hastalandı. Ancak Struhs çifti, kızlarını hastaneye götürmek ya da ambulans çağırmak yerine yakın dindar dostlarını eve çağırarak Elizabeth'i kurtarması için Tanrıya dua etmeyi tercih etti.Elizabeth'in söz konusu ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği ve cesedinin ertesi gün ailesinin evinde bulunduğu bildirildi.Olaya ilişkin açılan soruşturmada anne ve baba Struhs, cinayet, işkence ve yaşamın gerekliliklerini yerine getirmekte başarısız olmakla suçlandı.Çıkarıldıkları duruşmada hiçbir duygu ifadesi göstermeyen ebeveynler, avukat tutma haklarını da kullanmak istemedi.Görgü tanıkları verdikleri ifadede, Elizabeth'in hayatını kaybettiği gece Struhs ailesinin evinde büyük bir kalabalık gördüklerini belirterek, ayrıca yüksek sesli müzik duyduklarını kaydetti.
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avustralya, çocuk, işkence, ebeveyn, cinayet

8 yaşındaki kızları için ambulans çağırmak yerine dua ritüeli yapan anne- babaya cinayet suçlaması

16:09 13.01.2022 (güncellendi: 16:16 13.01.2022)
© REUTERS / David GrayAvustralya'da polis saldırısı
Avustralya'da polis saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / David Gray
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Avustralya'nın Toowoomba kentinde 8 yaşındaki bir kız çocuğu ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Küçük kızın ölümünden dolayı cinayet ve işkence ile suçlanan ebeveynlerin, çocuk hastalandığında ambulans çağırmak yerine dindar bir grup arkadaşlarını eve çağırarak dua ritüeli gerçekleştirdiği iddia edildi.
Toowoomba Chronicle'ın haberine göre, Avustralya'da yaşayan 50 yaşındaki Jason Richard Struhs ve 46 yaşındaki eşi Kerrie Elizabeth Struhs evde ölü bulunan kızlarını öldürme ve ona işkence etmekle suçlanarak tutuklandı.
Olay, Cuma günü Struhs ailesinin Toowoomba'daki evinde yaşandı. İddiaya göre çiftin 8 yaşındaki kızı Elizabeth Cuma akşamı ağır bir şekilde hastalandı. Ancak Struhs çifti, kızlarını hastaneye götürmek ya da ambulans çağırmak yerine yakın dindar dostlarını eve çağırarak Elizabeth'i kurtarması için Tanrıya dua etmeyi tercih etti.
Elizabeth'in söz konusu ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği ve cesedinin ertesi gün ailesinin evinde bulunduğu bildirildi.
Olaya ilişkin açılan soruşturmada anne ve baba Struhs, cinayet, işkence ve yaşamın gerekliliklerini yerine getirmekte başarısız olmakla suçlandı.
Çıkarıldıkları duruşmada hiçbir duygu ifadesi göstermeyen ebeveynler, avukat tutma haklarını da kullanmak istemedi.
Görgü tanıkları verdikleri ifadede, Elizabeth'in hayatını kaybettiği gece Struhs ailesinin evinde büyük bir kalabalık gördüklerini belirterek, ayrıca yüksek sesli müzik duyduklarını kaydetti.
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