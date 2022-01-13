https://tr.sputniknews.com/20220113/abd-senatosunda-rusyaya-yeni-yaptirimlar-uygulanmasi-icin-tasari-1052683761.html

ABD Senatosunda Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için tasarı

ABD Senatosunda Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için tasarı

ABD Senatosunda, Dışişleri Komisyonu Başkanı Bob Menendez başkanlığındaki bir grup, Ukrayna’daki gerilimin tırmanması durumunda Rusya ve Devlet Başkanı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T00:09+0300

2022-01-13T00:09+0300

2022-01-13T00:09+0300

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ABD Senatosu Dışişleri Komisyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 25 Demokrat senatörün imzasını taşıyan tasarı, 'Ukrayna'nın Egemenliğinin Korunması Yasası' adını aldı.Tasarı metninde, "Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Başbakan, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve farklı kuvvetlerin komutanları da dahil Rusya yetkililerine yaptırım uygulanması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.Rusya'nın birincil ve ikincil kamu borcu ile işlemlerin yasaklanması ve Sberbank, VTB, Gazprombank, VEB, Moskova Kredi Bankası, Alfa-Bank, Rosselhozbank, FK Otkritiye, Promsvyazbank, Sovkombank, Transkapitalbank ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu gibi finans kurumlarından en az üçüne yaptırım getirilmesi teklif ediliyor.Ayrıca durumun kötüleşmesi halinde, 2022 mali yılında Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde ilave olağanüstü yardımın sunulması öngörülüyor.Bu teklifin, ABD'nin, Ukrayna'yla ilgili gerilimin tırmanması durumunda, Rus ekonomisi için 'yıkıcı sonuçlar' elde etmeye hazır olduğu yönünde net sinyal gönderdiği kaydediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220112/washington-post-beyaz-saray-rusyaya-ve-bizzat-putine-yonelik-yaptirimlara-destek-verdi-1052680990.html

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