Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220113/abd-tarihindeki-en-yuksek-miktar-yeni-askerlere-50-bin-dolara-kadar-ikramiye-1052691533.html
ABD tarihindeki en yüksek miktar: Yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye
ABD tarihindeki en yüksek miktar: Yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye
ABD'de Kovid-19 salgını dolayısıyla asker toplamada sıkıntı yaşandığı için ABD Kara Kuvvetleri 6 yıllığına orduya katılan vasıflı askerlere 50 bin dolara kadar... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T09:59+0300
2022-01-13T10:00+0300
savunma
abd
ordu
asker
ikramiye
koronavirüs
kevin vereen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052691655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8acabf920f3e5c5b3573c6a51c52ae15.jpg
AP ajansına konuşan Kara Kuvvetleri Askerlik Dairesi Komutanı Tümgeneral Kevin Vereen, Kovid-19 salgınının son iki yılda rekabetçi bir iş piyasasının ortaya çıkmasına neden olduğunu, bunun ABD ordusu için asker toplayanlara da zorluk yaşattığını ifade etti. ABD'li komutan, Kara Kuvvetleri'ne asker toplama konusunda zor bir sürece girildiğini ve bir miktar ilave paranın yanı sıra birkaç değişikliğin nitelikli gençleri askere kaydolmaya ikna edeceğini düşündüklerini belirtti. Vereen, "Hala 2020'nin başlarında okulların tamamen kapatıldığı Kovid-19 salgınının etkilerini görüyoruz. Bu nedenle yüz yüze temas kuramadığımızdan genç kadın ve erkeklerden oluşan büyük bir sınıfı kaybettik" ifadelerini kullandı. Son iki yılda görevdeki askerlerin birçoğunun askerde kalmaya karar verdiğini belirten Vereen, 485 bin civarında olan Kara Kuvvetleri asker sayısını bu seviyede tutmak için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 57 bin 500 civarında yeni asker alımı hedeflediklerini kaydetti. ABD'li general, çok ihtiyaç duyulan bazı alanlarda vasıflı kişilerin, 6 yıllığına Kara Kuvvetleri'ne asker olarak katılması durumunda 50 bin dolara kadar ikramiye alacağını söyledi. Bu da ABD tarihinde asker adaylarına teklif edilen en yüksek ikramiye miktarı anlamına geliyor.Miktar, mesleklere göre değişecekİkramiyenin kademeli olduğunu belirten Vereen, miktarın mesleklere göre değişeceğini ifade etti. Vereen füze savunma, özel kuvvetler, sinyal istihbaratı ve savaş alanı silah operasyonlarını koordine eden atış kontrol gibi belirli mesleklere genellikle maksimum ikramiye olan 50 bin doların verileceğini, piyade, istihbarat analisti, muharebe sıhhiyesi, askeri polis, muharebe mühendisi gibi kimselere de yüksek bir miktarın taahhüt edildiğini kaydetti. ABD'de askerlik zorunlu olmadığı için askeri meslek personelinin dışında kalan askerler süreli olarak istihdam ediliyor.
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052691655_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_4b33263af56fe9b9c07173ab2cd6751b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ordu, asker, ikramiye, koronavirüs, kevin vereen

ABD tarihindeki en yüksek miktar: Yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye

09:59 13.01.2022 (güncellendi: 10:00 13.01.2022)
© AP Photo / Shakh AivazovABD askeri
ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Shakh Aivazov
Abone ol
ABD'de Kovid-19 salgını dolayısıyla asker toplamada sıkıntı yaşandığı için ABD Kara Kuvvetleri 6 yıllığına orduya katılan vasıflı askerlere 50 bin dolara kadar katılım ikramiyesi verecek.
AP ajansına konuşan Kara Kuvvetleri Askerlik Dairesi Komutanı Tümgeneral Kevin Vereen, Kovid-19 salgınının son iki yılda rekabetçi bir iş piyasasının ortaya çıkmasına neden olduğunu, bunun ABD ordusu için asker toplayanlara da zorluk yaşattığını ifade etti.
ABD'li komutan, Kara Kuvvetleri'ne asker toplama konusunda zor bir sürece girildiğini ve bir miktar ilave paranın yanı sıra birkaç değişikliğin nitelikli gençleri askere kaydolmaya ikna edeceğini düşündüklerini belirtti.
Vereen, "Hala 2020'nin başlarında okulların tamamen kapatıldığı Kovid-19 salgınının etkilerini görüyoruz. Bu nedenle yüz yüze temas kuramadığımızdan genç kadın ve erkeklerden oluşan büyük bir sınıfı kaybettik" ifadelerini kullandı.
Son iki yılda görevdeki askerlerin birçoğunun askerde kalmaya karar verdiğini belirten Vereen, 485 bin civarında olan Kara Kuvvetleri asker sayısını bu seviyede tutmak için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 57 bin 500 civarında yeni asker alımı hedeflediklerini kaydetti. A
BD'li general, çok ihtiyaç duyulan bazı alanlarda vasıflı kişilerin, 6 yıllığına Kara Kuvvetleri'ne asker olarak katılması durumunda 50 bin dolara kadar ikramiye alacağını söyledi. Bu da ABD tarihinde asker adaylarına teklif edilen en yüksek ikramiye miktarı anlamına geliyor.

Miktar, mesleklere göre değişecek

İkramiyenin kademeli olduğunu belirten Vereen, miktarın mesleklere göre değişeceğini ifade etti.
Vereen füze savunma, özel kuvvetler, sinyal istihbaratı ve savaş alanı silah operasyonlarını koordine eden atış kontrol gibi belirli mesleklere genellikle maksimum ikramiye olan 50 bin doların verileceğini, piyade, istihbarat analisti, muharebe sıhhiyesi, askeri polis, muharebe mühendisi gibi kimselere de yüksek bir miktarın taahhüt edildiğini kaydetti.
ABD'de askerlik zorunlu olmadığı için askeri meslek personelinin dışında kalan askerler süreli olarak istihdam ediliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:03İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Şubat ayında biraz rahatlayacağız
09:59ABD tarihindeki en yüksek miktar: Yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye
09:56Bülent Ersoy'un Anıtkabir fotoğrafı tartışma yarattı
09:45FSM Köprüsü rahim ağzı kanserine dikkat çekmek için ışıklandırıldı
09:40Araba hırsızlarını 'kamyon arkası yazılar' ele verdi
09:32İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de
09:27ABD'de mahkemeden Prens Andrew'un talebine ret
09:26Tefecilere 'kene' operasyonu: 160 gözaltı
09:18Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları 4 aydır ilk kez 13 bini geçti
09:06Dışişleri'nden Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun açıklamalarına tepki
08:51TVHB’den sokak köpeğinin kasıtlı ezilmesine tepki: En ağır cezanın verilmesini diliyoruz
08:23Sabah yazarı Barlas: Erdoğan'ın ana uğraş konusu, kendi partisinden çok CHP
08:10Bilim Kurulu Üyesi Prof. Çokuğraş: 5-11 yaş için aşı tanımlanabilir
07:51Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın son konuşması ortaya çıktı
07:38Hürriyet Yazarı Selvi: Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na destek veriyor
07:18Zincir marketlere yeni düzenleme yolda: Torba teklif Meclis'e sunulacak
06:55Evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun annesi ve dayısı tutuklandı
06:49Perinçek: Abdülhamit'i savunmak suç değil
06:37AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik: Edepsizin daniskası sensin
06:13İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor