https://tr.sputniknews.com/20220113/abd-ukraynayi-rusyanin-uzerine-surerek-avrupali-muttefiklere-ambargo-uygulatmaya-calisiyor-1052727149.html

'ABD, Ukrayna'yı Rusya'nın üzerine sürerek Avrupalı müttefiklere ambargo uygulatmaya çalışıyor'

'ABD, Ukrayna'yı Rusya'nın üzerine sürerek Avrupalı müttefiklere ambargo uygulatmaya çalışıyor'

Prof. Hasan Ünal’a göre, ABD, Ukrayna'yı Rusya'nın üzerine sürüp Avrupalı müttefikleri ambargoya çekmeye çalışıyor. Ünal, iyi senaryonun Kiev'e 'NATO üyeliği... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T23:05+0300

2022-01-13T23:05+0300

2022-01-14T04:05+0300

eksen

abd

rusya

kazakistan

donbass

ukrayna

nato

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

kgaö

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Rusya Federasyonu'nun, ABD liderliğindeki NATO'nun çevreleme hamlelerine karşı ilk kez hukuki bağlayıcılığı olan anlaşma sunmasının ardından Cenevre, Brüksel ve Viyana'da ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirildi.Moskova, ABD ve NATO'nun sürekli genişleme, sınırları yakınlarına silah sistemleri konuşlandırma ve tatbikatlar yoluyla giriştiği çevrelemenin 'hayati çıkarlarını' tehdit ettiğini belirterek, Avrupa güvenlik mimarisini de etkileyecek bu girişimlere son verilmesini talep ediyor. Ancak görüşmelerin ardından ABD'nin başını çektiği Batı bloğu, Rusya'nın taleplerinin ana unsurları yerine tali unsurlar üzerinden sorunu sürüncemede bırakacak bir tavır almış görünüyor.Rusya, anlaşmaya varılamaması halinde yanıtının 'askeri-askeri/teknik' düzeyde olacağını vurguluyor. ABD yönetimi ise 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği' söylemleri üzerinden Rusya'ya benzersiz bir ekonomik savaş açılacağı tehdidini öne çıkarıyor.Rusya ile ABD/NATO arasındaki görüşmelerin hemen öncesinde Kazakistan'daki olayların patlaması da dikkatleri çekti. Kazakistan yönetiminin talebiyle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) devreye girmesiyle kriz teskin olurken, teşkilatın konuşlanmasına da kısa sürede son verilmesi için düğmeye basılmış durumda.Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri anlaşması, sürecin nereye gittiği ve Kazakistan faktörünü Maltepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Ünal ile konuştuk.'Neyin savaşını yapacaksınız?'Prof. Hasan Ünal, Biden yönetiminin ikinci kez Ukrayna'yı Rusya'nın üzerine sürerek ve askeri unsurlar içeren bir kriz yaratarak Avrupalı NATO üyelerinin Moskova'ya ambargo uygulamasını sağlamaya çalıştığı görüşünde. Ancak başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın Rusya ile ekonomik ilişkilerine dikkat çeken Ünal, Batılıların askeri teknik üstünlüklerinde sıkıntılar nedeniyle savaşı da göze alamaz durumda olduklarını anımsattı. 'Neyin savaşını yapacaksınız?' diye soran Ünal, sorunun bir çıkmazın içine hapsedilmiş olduğunu söyledi:'İyi senaryo Ukrayna’ya kısa vadede NATO üyesi olmanız mümkün değil, Minsk'i müzakere edin denilmesi'Ukrayna’yı NATO’ya almanın çıkmaz bir sokak olduğunu dile getiren Ünal, içerik çok farklı olsa da içine ideolojik ve duygusal unsurların boca edildiği bir jeopolitik sorun yaratıldığını, buradan çıkışın da zor olduğunu söyledi. Batı'nın Ukrayna'nın daha fazla teşvik edilmesiyle yeni Donbasslar yaratılmasına yol açabileceğini belirten Ünal, iyi senaryonun ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin dışlanarak Minsk anlaşması çerçevesinde müzakereye oturması olduğu görüşünü dile getirdi:‘Batılılar bir yere el atarsa sadece karıştırırlar; Kıbrıs sorunu, Filistin ortada’Kiev'in Donbass'ta uzlaşmaz tutumunda Kırım'ı 2014'te kaybetmişliğin yattığını belirten Ünal, Donbass'ta bulunacak federal çözümün de Ukrayna'da kurulacak seçim sandıklarında siyasi sonucu etkileyeceğini vurguladı. "Batılılar bir yere el atarsa sadece karıştırırlar" diyen Ünal, Kıbrıs ve Filistin sorunlarına atıfta bulundu:'Amerikan sivil toplum örgütleri çok fazla plan proje üretmeye başlıyorsa kuşkulanırım'Kazakistan'da riskler olsa da bu denli büyük bir olayın çıkmasının beklenmedik olduğunu söyleyen Ünal, gelişmelerde yönetimin kendine güven ve acemilikle Amerikalı STK'lara çok açılmasının etkisinin bulunduğu değerlendirmesi yaptı:'Kazakistan yönetiminin çıkarması gereken epeyce ders var, Tokayev hadiseyi kavramış durumda'Ünal, diğer yandan Kazakistan'da işin içine ulusal güvenlik konseyi üyeleri dahil elitlerin karıştığı iç mücadelelere ve Batılı ülkelerden alınan vatandaşlıklara dikkat çekti. Meselenin Türkiye'nin 15 Temmuzu'na benzediğini söyleyen Ünal, Tokayev'in ikinci günden itibaren bir jeopolitik saldırıyla karşı karşıya olduğunu anlayarak tedbirini aldığı ve KGAÖ’den yardım istediğini belirtti. Kazakistan yönetiminin çıkarması gereken epeyce ders bulunduğunu da vurgulayan Ünal, Tokayev'in tutumunun meseleyi kavradığına işaret ettiğini dile getirdi:

rusya

kazakistan

donbass

ukrayna

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, rusya, kazakistan, donbass, ukrayna, nato, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), kgaö