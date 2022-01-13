https://tr.sputniknews.com/20220113/abdde-gecen-yil-universite-kayitlarinda-465-binden-fazla-dusus-oldu-1052714064.html

ABD'de geçen yıl üniversite kayıtlarında 465 binden fazla düşüş oldu

ABD'de geçen yıl üniversite kayıtlarında 465 binden fazla düşüş oldu

ABD'de üniversitelere başvurularda geçen yıl 465 bin fazla azalma görüldüğü belirtildi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T18:44+0300

2022-01-13T18:44+0300

2022-01-13T18:44+0300

dünya

abd

üniversite

ulusal öğrenci araştırma merkezi

öğrenci

kovid-19

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ABD'de üniversitelere başvurularda geçen yıl yarım milyona yakın bir düşüş yaşandı.Ulusal Öğrenci Araştırma Merkezi raporuna göre, 2021’de yüksek öğrenim kayıtlarında yüzde 3.1 düşüş olduğu, bunun da öğrenci başvuru sayısında 465 bin 300 azalma anlamına geldiği belirtildi.Raporda, 2020’de de öğrenci kayıtlarında yüzde 3.5 civarında azalma olduğu hatırlatılarak, 2019’dan bu yana üniversiteye başvurulardaki düşüşün yüzde 6.6 olduğunun altı çizildi. Raporda, 2 yıllık devlet yüksek okullarının ise 2019’dan bu yana yüzde 13.2 ile en fazla öğrenci kaybeden kurumlar olduğu vurgulandı.Salgında yüksek öğretimde 1 milyondan fazla öğrencinin eksik olduğuna işaret edilen raporda, Kovid-19 salgını kaynaklı olduğu sanılan bu düşüşün kalıcı bir trend haline gelmesinden endişe duyulduğu bildirildi.Ulusal Öğrenci Araştırma Merkezi Direktörü Doug Shapiro, kayıtlardaki düşüşlerin devam etmesi halinde bunun kültürel bir değişim olarak kendi ivmesini oluşturabileceği uyarısında bulunarak, "Öğrenciler, mezunlarla okula gitmeyen kişiler arasındaki kazançlara bakıp üniversitenin değerini sorguluyor" ifadesini paylaştı.

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abd, üniversite, ulusal öğrenci araştırma merkezi , öğrenci, kovid-19