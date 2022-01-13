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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 844 bin 562'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 844 bin 562'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 240 artışla 844 bin 562'ye ulaştı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T18:32+0300
2022-01-13T18:32+0300
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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 890 bin 79 artarak 63 milyon 203 bin 866 olarak kayıtlara geçti.Ülkede 2 bin 240 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 844 bin 562'ye çıktı.California, 6 milyon 559 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 217 bin vakayla Texas ve 4 milyon 878 bini aşkın vakayla Florida izledi.California can kaybında da 77 bin 360 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 76 bin 790, Florida'da ise 62 bin 504 oldu.Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,3'üne en az bir doz, yüzde 66,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 40,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.Ülkede 247 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 208 milyona yakın kişiye ikinci doz, 77 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.
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abd, koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 844 bin 562'ye yükseldi

18:32 13.01.2022
© REUTERS / Willy KurniawanABD - koronavirüs
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Willy Kurniawan
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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 240 artışla 844 bin 562'ye ulaştı.
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 890 bin 79 artarak 63 milyon 203 bin 866 olarak kayıtlara geçti.
Ülkede 2 bin 240 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 844 bin 562'ye çıktı.
California, 6 milyon 559 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 217 bin vakayla Texas ve 4 milyon 878 bini aşkın vakayla Florida izledi.
California can kaybında da 77 bin 360 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 76 bin 790, Florida'da ise 62 bin 504 oldu.
Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,3'üne en az bir doz, yüzde 66,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 40,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 247 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 208 milyona yakın kişiye ikinci doz, 77 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.
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