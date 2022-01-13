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https://tr.sputniknews.com/20220113/abdli-mahkeme-ingiltere-prensi-andrewun-cinsel-saldiri-davasinin-redi-talebini-kabul-etmedi-1052690766.html
ABD'de mahkemeden Prens Andrew'un talebine ret
ABD'de mahkemeden Prens Andrew'un talebine ret
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew hakkında 'cinsel saldırı' iddiasıyla ABD'de açılan davanın reddedilmesi talebi kabul edilmedi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T09:27+0300
2022-01-13T09:30+0300
dünya
abd
ingiltere
çocuklara cinsel taciz
jeffrey epstein
prens andrew
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Manhattan Federal Mahkemesi Yargıcı Lewis A. Kaplan, Prens Andrew’un avukatlarının başvurusunu reddederek, davacı Virginia Giuffre ile Jeffrey Epstein arasında 2009'da varılan anlaşmanın Prens Andrew'i kapsamadığını ve davanın devam edeceğini belirtti.Yargıç Kaplan, "Yasa, yargılamada izin verilebilir olsa bile, bu aşamada mahkemenin, davalının Giuffre'nin iddialarının doğruluğu hakkında şüphe yaratma çabalarını dikkate almasını yasaklamaktadır" dedi.Prens Andrew'un avukatları, 29 Aralık’ta, 2001'de 18 yaşından küçük olan Amerikalı Virginia Giuffre'ye cinsel saldırı suçundan Andrew hakkında New York’ta açılan davaya ilişkin, Manhattan Federal Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.Başvuruda, Virginia Giuffre ile Jeffrey Epstein arasında 2009'da varılan 500 bin dolarlık anlaşma gereği davanın reddedilmesi gerektiği, ayrıca Giuffre'nin 2019'dan bu yana Colorado'da yaşamadığı ve ABD'de ikamet etmediği için Prens'i dava edemeyeceği savunulmuştu.Avukatlar, mahkemeden, "cinsel saldırı" iddiasıyla açılan davanın, davacının yabancı bir ülkede ikamet ettiği gerekçesiyle reddedilmesini ve ret kararı kesinleşene kadar davaya ilişkin her türlü gelişmenin askıya alınmasını talep etmişti.ABD'de çocuk istismarı ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın mağdurlarından Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini taciz ettiği suçlamasıyla ağustosta New York'ta dava açmıştı.Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek Prens Andrew'un, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.Andrew ise 2019'da BBC'ye verdiği röportajda, söz konusu iddialara ilişkin, "Böyle bir şey olmadı. Size bunun asla olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Bu kadınla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.Prens Andrew, söz konusu iddialar üzerine kamu görevini bırakmıştı.2019'da yürürlüğe giren New York Çocuk Mağdurlar Yasası, tacize uğrayan kişilerin süre aşımı engeli olmadan mahkemeye gitmesinin önünü açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211229/prens-andrew-hakkindaki-cinsel-saldiri-davasinin-dusmesini-saglamak-icin-her-numaraya-basvuruyor-1052222157.html
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abd, ingiltere, çocuklara cinsel taciz, jeffrey epstein, prens andrew

ABD'de mahkemeden Prens Andrew'un talebine ret

09:27 13.01.2022 (güncellendi: 09:30 13.01.2022)
© Fotoğraf : YouTubePrens Andrew'un BBC röportajından
Prens Andrew'un BBC röportajından - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Fotoğraf : YouTube
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew hakkında 'cinsel saldırı' iddiasıyla ABD'de açılan davanın reddedilmesi talebi kabul edilmedi.
Manhattan Federal Mahkemesi Yargıcı Lewis A. Kaplan, Prens Andrew’un avukatlarının başvurusunu reddederek, davacı Virginia Giuffre ile Jeffrey Epstein arasında 2009'da varılan anlaşmanın Prens Andrew'i kapsamadığını ve davanın devam edeceğini belirtti.
Yargıç Kaplan, "Yasa, yargılamada izin verilebilir olsa bile, bu aşamada mahkemenin, davalının Giuffre'nin iddialarının doğruluğu hakkında şüphe yaratma çabalarını dikkate almasını yasaklamaktadır" dedi.
Prens Andrew'un avukatları, 29 Aralık’ta, 2001'de 18 yaşından küçük olan Amerikalı Virginia Giuffre'ye cinsel saldırı suçundan Andrew hakkında New York’ta açılan davaya ilişkin, Manhattan Federal Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.
Başvuruda, Virginia Giuffre ile Jeffrey Epstein arasında 2009'da varılan 500 bin dolarlık anlaşma gereği davanın reddedilmesi gerektiği, ayrıca Giuffre'nin 2019'dan bu yana Colorado'da yaşamadığı ve ABD'de ikamet etmediği için Prens'i dava edemeyeceği savunulmuştu.
Avukatlar, mahkemeden, "cinsel saldırı" iddiasıyla açılan davanın, davacının yabancı bir ülkede ikamet ettiği gerekçesiyle reddedilmesini ve ret kararı kesinleşene kadar davaya ilişkin her türlü gelişmenin askıya alınmasını talep etmişti.
Prens Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
DÜNYA
Prens Andrew, hakkındaki cinsel saldırı davasının düşmesini sağlamak için her numaraya başvuruyor
29 Aralık 2021, 14:26
ABD'de çocuk istismarı ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın mağdurlarından Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini taciz ettiği suçlamasıyla ağustosta New York'ta dava açmıştı.
Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek Prens Andrew'un, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
Andrew ise 2019'da BBC'ye verdiği röportajda, söz konusu iddialara ilişkin, "Böyle bir şey olmadı. Size bunun asla olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Bu kadınla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Prens Andrew, söz konusu iddialar üzerine kamu görevini bırakmıştı.
2019'da yürürlüğe giren New York Çocuk Mağdurlar Yasası, tacize uğrayan kişilerin süre aşımı engeli olmadan mahkemeye gitmesinin önünü açmıştı.
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