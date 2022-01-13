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https://tr.sputniknews.com/20220113/adnan-menderesin-kendisini-yargilayanlara-yazdigi-mektup-gun-yuzune-cikti-1052709980.html
Adnan Menderes'in kendisini yargılayanlara yazdığı mektup gün yüzüne çıktı
Adnan Menderes'in kendisini yargılayanlara yazdığı mektup gün yüzüne çıktı
27 Mayıs 1960 darbesinin ardından gerçekleştirilen yargılama sürecinde dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in bir subaydan aldığı pelur kağıda yazdığı mektup... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T16:41+0300
2022-01-13T16:41+0300
türkiye
adnan menderes
27 mayıs
mektup
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Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, 1960 askeri darbesinin ardından kendisini yargılayanlara hitaben kaleme aldığı mektup gün yüzüne çıktı.Menderes'in idam edilmeden önce bir subaydan aldığı pelur kağıda yazdığı mektup, "antikavesanat.com" çevrim içi müzayede sitesinde satışa sunuldu.Yassıada'da 1960-1961 yıllarında yapılan yargılamalar sonucu idam edilen Menderes'in siyasi bakış açısını da yansıtan mektup için 18 Ocak'a kadar pey verilebilecek.Müzayede, aynı günün akşamında yapılacak çevrim içi canlı mezatla kapanacak.Mektubun metni ise şöyle:"Eylül 1961,Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim.Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, 'Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir.'İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun. A. Menderes(Başsavcı Altay Ömer Egesel vasiyeti bir subaydan alınmıştır.)"
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adnan menderes, 27 mayıs, mektup

Adnan Menderes'in kendisini yargılayanlara yazdığı mektup gün yüzüne çıktı

16:41 13.01.2022
© AAAdnan Menderes
Adnan Menderes - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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27 Mayıs 1960 darbesinin ardından gerçekleştirilen yargılama sürecinde dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in bir subaydan aldığı pelur kağıda yazdığı mektup, çevrim içi müzayede için satışa çıkarıldı.
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, 1960 askeri darbesinin ardından kendisini yargılayanlara hitaben kaleme aldığı mektup gün yüzüne çıktı.
Menderes'in idam edilmeden önce bir subaydan aldığı pelur kağıda yazdığı mektup, "antikavesanat.com" çevrim içi müzayede sitesinde satışa sunuldu.
Yassıada'da 1960-1961 yıllarında yapılan yargılamalar sonucu idam edilen Menderes'in siyasi bakış açısını da yansıtan mektup için 18 Ocak'a kadar pey verilebilecek.
Müzayede, aynı günün akşamında yapılacak çevrim içi canlı mezatla kapanacak.
Mektubun metni ise şöyle:
"Eylül 1961,
Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim.
Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, 'Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir.'
İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?
Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun. A. Menderes
(Başsavcı Altay Ömer Egesel vasiyeti bir subaydan alınmıştır.)"
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