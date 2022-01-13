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https://tr.sputniknews.com/20220113/ahmet-calikin-anisina-bilet-fiyatlari-degistirildi-1052688587.html
Ahmet Çalık'ın anısına bilet fiyatları değiştirildi
Ahmet Çalık'ın anısına bilet fiyatları değiştirildi
İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık'ın anısına maç bileti fiyatlarını değiştirdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, Adana Demirspor karşılaşmasını "6" lira... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T05:51+0300
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spor
konyaspor
ahmet çalık
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İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasını mücadelesinin biletleri Perşembe günü satışa çıkacak.Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti.28 yaşındaki oyuncu 6 numaralı formayı giyiyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calik-son-yolculuguna-ugurlandi-1052632832.html
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konyaspor, ahmet çalık

Ahmet Çalık'ın anısına bilet fiyatları değiştirildi

05:51 13.01.2022
© İHAKonyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© İHA
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İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık'ın anısına maç bileti fiyatlarını değiştirdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, Adana Demirspor karşılaşmasını "6" lira karşılığında izleyebilecek.
İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasını mücadelesinin biletleri Perşembe günü satışa çıkacak.
Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti.
28 yaşındaki oyuncu 6 numaralı formayı giyiyordu.
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