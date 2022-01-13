https://tr.sputniknews.com/20220113/ali-babacan-parlamenter-sisteme-geciste-mutabakat-saglarsak-ittifak-kararimiz-kolaylasir-1052699287.html

Ali Babacan: Parlamenter sisteme geçişte mutabakat sağlarsak, ittifak kararımız kolaylaşır

Ali Babacan: Parlamenter sisteme geçişte mutabakat sağlarsak, ittifak kararımız kolaylaşır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcilerinin üzerinde çalıştığı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T12:57+0300

2022-01-13T12:57+0300

2022-01-13T12:57+0300

politika

ali babacan

ittifak

parlamenter sistem

güçlendirilmiş parlamenter sistem

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KRT TV’de Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu Günaydın Türkiye programında gündemi değerlendiren Babacan, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıları anlatarak intiharına son vermesi hakkında başlayan cemaat/tarikat tartışmasına ilişkin ise, “Cemaatler ve tarikatlar, bu toprakların yüzlerce yıllık bir geleneği. Yasaklamakla hiçbir şeyi çözemiyorsunuz. Yasakladığınızda kayıt dışına çıkıyorlar, daha gizli saklı oluyor her şey" dedi.Parlamenter sistemle ilgili Babacan şunları ifade etti:“Parlamenter sistem üzerinde detaylı mutabakatı şimdiden sağlarsak, seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçmek altı aydır. İlk hedef; parlamenter sistemle ilgili ortak metnin imzalanıp, altı parti tarafından ortak bir hedef olarak belirlenmesi. Ondan sonra geçiş sürecinin yol haritasının çalışılması gerekecek. Biz arzu ediyoruz ki geçiş sürecinde de tam mutabakat sağlayalım. Eğer geçiş sürecinde tam bir mutabakat sağlarsak, o zaman bizim ittifakta yer alıp almamamızla ilgili kararımız kolaylaşır. Şu an bir adım geride duruyoruz. İzliyoruz, katkı veriyoruz."'Öğrencilerin yatacak yeri yoksa niye üniversite açmakla övünüyorsunuz'“Karşılaştığım yüzlerce öğrenci ‘Üniversiteyi kazandım ama yurt çıkmadı. Ailem özel yurtta veya daire tutarak beni okutacak maddi imkana sahip değil. Kaydımı yaptırmıyorum’ dedi. Devletin işini yapması, uygun fiyatlı ve kaliteli yurt imkanını öğrencilere sunması lazım. Kim istiyorsa devlet yurdunda yerini bulmalı. Bu, devletin görevi. O zaman niye açtınız bu kadar üniversiteyi? Öğrencilerin yatacak yeri yoksa niye üniversite açmakla övünüyorsunuz?”

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ali babacan, ittifak, parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem