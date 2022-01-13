Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220113/ali-babacan-parlamenter-sisteme-geciste-mutabakat-saglarsak-ittifak-kararimiz-kolaylasir-1052699287.html
Ali Babacan: Parlamenter sisteme geçişte mutabakat sağlarsak, ittifak kararımız kolaylaşır
Ali Babacan: Parlamenter sisteme geçişte mutabakat sağlarsak, ittifak kararımız kolaylaşır
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcilerinin üzerinde çalıştığı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T12:57+0300
2022-01-13T12:57+0300
politika
ali babacan
ittifak
parlamenter sistem
güçlendirilmiş parlamenter sistem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051762026_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_3dfb95aac1df03c5038891f3d9830336.jpg
KRT TV’de Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu Günaydın Türkiye programında gündemi değerlendiren Babacan, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıları anlatarak intiharına son vermesi hakkında başlayan cemaat/tarikat tartışmasına ilişkin ise, “Cemaatler ve tarikatlar, bu toprakların yüzlerce yıllık bir geleneği. Yasaklamakla hiçbir şeyi çözemiyorsunuz. Yasakladığınızda kayıt dışına çıkıyorlar, daha gizli saklı oluyor her şey" dedi.Parlamenter sistemle ilgili Babacan şunları ifade etti:“Parlamenter sistem üzerinde detaylı mutabakatı şimdiden sağlarsak, seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçmek altı aydır. İlk hedef; parlamenter sistemle ilgili ortak metnin imzalanıp, altı parti tarafından ortak bir hedef olarak belirlenmesi. Ondan sonra geçiş sürecinin yol haritasının çalışılması gerekecek. Biz arzu ediyoruz ki geçiş sürecinde de tam mutabakat sağlayalım. Eğer geçiş sürecinde tam bir mutabakat sağlarsak, o zaman bizim ittifakta yer alıp almamamızla ilgili kararımız kolaylaşır. Şu an bir adım geride duruyoruz. İzliyoruz, katkı veriyoruz."'Öğrencilerin yatacak yeri yoksa niye üniversite açmakla övünüyorsunuz'“Karşılaştığım yüzlerce öğrenci ‘Üniversiteyi kazandım ama yurt çıkmadı. Ailem özel yurtta veya daire tutarak beni okutacak maddi imkana sahip değil. Kaydımı yaptırmıyorum’ dedi. Devletin işini yapması, uygun fiyatlı ve kaliteli yurt imkanını öğrencilere sunması lazım. Kim istiyorsa devlet yurdunda yerini bulmalı. Bu, devletin görevi. O zaman niye açtınız bu kadar üniversiteyi? Öğrencilerin yatacak yeri yoksa niye üniversite açmakla övünüyorsunuz?”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051762026_64:0:1937:1405_1920x0_80_0_0_739bdbb55bc6218e7ffcbf466511c5df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali babacan, ittifak, parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem

Ali Babacan: Parlamenter sisteme geçişte mutabakat sağlarsak, ittifak kararımız kolaylaşır

12:57 13.01.2022
© AADemokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcilerinin üzerinde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' hakkında, "Parlamenter sisteme geçiş sürecinde mutabakat sağlarsak, ittifak kararımız kolaylaşır" yorumunda bulundu.
KRT TV’de Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu Günaydın Türkiye programında gündemi değerlendiren Babacan, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıları anlatarak intiharına son vermesi hakkında başlayan cemaat/tarikat tartışmasına ilişkin ise, “Cemaatler ve tarikatlar, bu toprakların yüzlerce yıllık bir geleneği. Yasaklamakla hiçbir şeyi çözemiyorsunuz. Yasakladığınızda kayıt dışına çıkıyorlar, daha gizli saklı oluyor her şey" dedi.
Parlamenter sistemle ilgili Babacan şunları ifade etti:
“Parlamenter sistem üzerinde detaylı mutabakatı şimdiden sağlarsak, seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçmek altı aydır. İlk hedef; parlamenter sistemle ilgili ortak metnin imzalanıp, altı parti tarafından ortak bir hedef olarak belirlenmesi. Ondan sonra geçiş sürecinin yol haritasının çalışılması gerekecek. Biz arzu ediyoruz ki geçiş sürecinde de tam mutabakat sağlayalım. Eğer geçiş sürecinde tam bir mutabakat sağlarsak, o zaman bizim ittifakta yer alıp almamamızla ilgili kararımız kolaylaşır. Şu an bir adım geride duruyoruz. İzliyoruz, katkı veriyoruz."

'Öğrencilerin yatacak yeri yoksa niye üniversite açmakla övünüyorsunuz'

“Karşılaştığım yüzlerce öğrenci ‘Üniversiteyi kazandım ama yurt çıkmadı. Ailem özel yurtta veya daire tutarak beni okutacak maddi imkana sahip değil. Kaydımı yaptırmıyorum’ dedi. Devletin işini yapması, uygun fiyatlı ve kaliteli yurt imkanını öğrencilere sunması lazım. Kim istiyorsa devlet yurdunda yerini bulmalı. Bu, devletin görevi. O zaman niye açtınız bu kadar üniversiteyi? Öğrencilerin yatacak yeri yoksa niye üniversite açmakla övünüyorsunuz?”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:12Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti belli oldu
13:11Hamas İsrail'i, Gazze açıklarına 'katil Siyonist yunuslar' konuşlandırmakla suçladı
13:07CHP'li Kasap: Son 10 yılda 5 bin 500 hekim yurt dışına göç etti
13:07Nijerya'da süresiz Twitter yasağı, 7 ay sonra kaldırıldı
12:58Bilgilerini ele geçirip banka hesabındaki 42 bin 500 lirasını kendilerine aktardılar
12:57Ali Babacan: Parlamenter sisteme geçişte mutabakat sağlarsak, ittifak kararımız kolaylaşır
12:55Üniversitelilerden 'domates hasadı robotu': Ürünleri dalından topluyor, sulama ve ilaçlama yapıyor
12:52Kazakistan'ın 14 bölgesinde kırmızı terör tehdidi seviyesi kaldırıldı
12:51Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlardan oluşan 23 bin euro ele geçirildi
12:47Bursa'da et kullanılmadan lahmacun yapıldı: 'Vegancun'
12:46Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz
12:37Global Times: ABD ve Batı, çoğu durumda kaos ve savaşın en büyük kaynağı olduğunu kanıtladı
12:36Mehmet Barlas: Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir
12:35Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu
12:30Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Rusya, Türkiye’nin uydularını denizden fırlatmayı öneriyor
12:24'İleride buralar değerlenir' mantığıyla metaverse arsası almak: '80 bin arazinin 20 bini Türklerde'
12:22Almatı Havalimanı’na olaylardan sonra ilk kez bir yolcu uçağı iniş yaptı
12:17Genç kadın 'cin çıkartma' seansında öldü
12:11Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yapay zeka artık bizden, içimizden biri
12:11Prof. Dr. Ceyhan: 'Omicron' daha az bağışıklık bırakıyor