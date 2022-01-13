https://tr.sputniknews.com/20220113/altay-teknik-direktoru-mustafa-denizli-gorevinden-ayrildi-1052714466.html

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli görevinden ayrıldı

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli görevinden ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T18:57+0300

2022-01-13T18:57+0300

2022-01-13T19:08+0300

spor

mustafa denizli

spor toto süper lig

altay

istifa

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Deneyimli teknik adamın, yayımladığı mektupta, "Geçtiğimiz nisan ayında göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp, şehrime, yuvama döndüm. Yıl sonunda layık olduğumuz şekilde Süper Lig'e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi. Ben 'Karar sizin düşündüğünüzü açıklayın. Önemli olan kulübümüzün iyi olmasıdır gerisi teferruattır.' dedim. 1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi. Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil" ifadeleri yer aldı.

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mustafa denizli, spor toto süper lig, altay, istifa