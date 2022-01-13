Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220113/altay-teknik-direktoru-mustafa-denizli-gorevinden-ayrildi-1052714466.html
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T18:57+0300
2022-01-13T19:08+0300
spor
mustafa denizli
spor toto süper lig
altay
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052205074_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1b5ee2984d47054ec2c237fde7bdafa3.jpg
Deneyimli teknik adamın, yayımladığı mektupta, "Geçtiğimiz nisan ayında göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp, şehrime, yuvama döndüm. Yıl sonunda layık olduğumuz şekilde Süper Lig'e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi. Ben 'Karar sizin düşündüğünüzü açıklayın. Önemli olan kulübümüzün iyi olmasıdır gerisi teferruattır.' dedim. 1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi. Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil" ifadeleri yer aldı.
altay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052205074_126:0:1026:675_1920x0_80_0_0_c23b05e5c804bb2c7e37864661e11e2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa denizli, spor toto süper lig, altay, istifa

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli görevinden ayrıldı

18:57 13.01.2022 (güncellendi: 19:08 13.01.2022)
© AAAltay Teknik Direktörü Mustafa Denizli
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
Abone ol
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı.
Deneyimli teknik adamın, yayımladığı mektupta, "Geçtiğimiz nisan ayında göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp, şehrime, yuvama döndüm. Yıl sonunda layık olduğumuz şekilde Süper Lig'e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi. Ben 'Karar sizin düşündüğünüzü açıklayın. Önemli olan kulübümüzün iyi olmasıdır gerisi teferruattır.' dedim. 1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi. Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil" ifadeleri yer aldı.
"Artık bir açıklama yapma zorunluluğu doğdu. Bu belirsizliklerden camiamızın zarar göreceğini ve uzatmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu benim için inanılmaz zor ama gerekli bir açıklama." ifadelerinin yer aldığı mektup şöyle sürdü:

"Futbolculuğumda Altay'ın büyük Mustafası, teknik direktörlük kariyerimde Türkiye'nin Mustafa Hoca'sı olarak görüldüysem bunun sebebi yıllardır yürüdüğüm yolda saklıdır. Bu yol sadece alkış ve başarıların yolu değil...Tökezlediğim oldu, planlarımı gerçekleştiremediğim de oldu...O nedenle kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin. Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum. Bu dönemde beraber görev yaptığım sayım başkan ve yöneticilere, teknik ve idari kadroma, futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle sporculuk ve teknik direktörlük görevinde bulunduğum süreçte bana destek ve gurur veren büyük Altay’ın büyük taraftarlarına teşekkürlerim sonsuzdur. Altaylı olmak için saha içinde olmaya gerek yok. Destek her yerde vardır. Tribünde, taraftarın yanında, camianın içinde.. İzmirli şairin dediği gibi 'Ayrılık da sevdaya dahildir..."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:59Bakan Pakdemirli'den muhalefete tepki: O kadar fotoğraf var hangisinden ses çıktı
18:57Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
18:57Bilim adamları 'tam olarak anlayamadıkları şekilde davranan' yeni bir metal keşfetti
18:44ABD'de geçen yıl üniversite kayıtlarında 465 binden fazla düşüş oldu
18:33AK Partili Karahocagil’den Enes Kara yorumu: Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları
18:32ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 844 bin 562'ye yükseldi
18:27Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı
18:24İnce: Madem kriz ortamındayız. Hiçbir siyasi parti hazine yardımı almasın, seçim için de almasın
18:14Ömer Koç’tan beyin göçü uyarısı: Beni hem fevkalâde üzüyor hem de had safhada endişelendiriyor
18:06Makine ve Kimya Endüstrisi'nde çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı
18:05Deloitte: Spor NFT pazarı 2022'de 2 milyar dolara ulaşacak
17:57İran'da Trump'a yönelik yeni bir suikast animasyonu yayınlandı
17:47İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Trol gibi davranmasın, İçişleri Bakanlığı’nı yapsın
17:46Marc Gonzalo'nun Galatasaray kariyeri başlamadan sona erdi
17:41Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı
17:36Araştırma: Kovid-19, havada 20 dakika kaldıktan sonra bulaşıcılığının çoğunu kaybediyor
17:26Instagram'dan yeni özellik: Gönderilerin yeri değiştirilebilecek
17:24Uzmanlar, Ahmet Çalık'ın kazasını yorumladı: 'Kızaklama'
17:20OYDER Başkanı Mersin: ÖTV indirimi beklenenin altında oldu
17:17İsrail basını: Erdoğan, annesi ölen Herzog'u arayıp başsağlığı diledi