https://tr.sputniknews.com/20220113/araba-hirsizlarini-kamyon-arkasi-yazilar-ele-verdi-1052691192.html

Araba hırsızlarını 'kamyon arkası yazılar' ele verdi

Araba hırsızlarını 'kamyon arkası yazılar' ele verdi

İstanbul'da bir ilçeden çaldıkları arabalarla hırsızlık yaptıktan sonra götürüp başka bir ilçeye bırakan hırsızlık çetesini, çaldıkları arabaların camlarına... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T09:40+0300

2022-01-13T09:40+0300

2022-01-13T09:41+0300

türkiye

istanbul

polis

sarıyer

hırsız

araba

kamyon

çalıntı

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İstanbul’da son günlerde artan araba hırsızlığına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri gelen ihbarları değerlendirerek hırsızlık çetesinin peşine düştü. Sarıyer Kocataş Mahallesinden bir kamyonetin çalındığı ihbarı alan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Görüntülerde plakasını gizlemek için arkasına hurda kağıt toplamakta kullanılan çuval asılmış bir panelvan araçtan inen bir kişinin park halindeki araçların kapılarını yokladığı ve kapısını açmayı başardığı bir aracı alarak uzaklaştığı görüldü.Kamera görüntülerinde yola çıkan polis arabayı çalan kişinin E. U. olduğunu tespit etti. Arkasına hurda toplamakta kullanılan çuvalın asıldığı panelvan aracı takibe alan polis 10 Ocak günü Kocataş Mahallesinde durdurdu. Araçta bulunan E.U. , V.U. , ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.Başka ilçelere terk etmişlerBu sırada İstanbul’un bir çok ilçesinde hırsızlık konularına karıştıktan sonra rastgele sokakta park edilerek terk edilen araçlarda inceleme yapan polis, araçların camlarına yapıştırılmış, 'Baba yorgun, Güldür yüzümü , İncinmişsin dedi' gibi kamyon arkası yazıları diye tabir edilen yazılar olduğunu gördü.Aynı yazıların Sarıyer’de yakalanan E.U. , V.U. ve M.Ö. ye ait araçta da olmasından yola çıkan polis yaptığı incelemede çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıktan sonra götürüp başka ilçelere terk ettiklerini tespit etti.Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı araba parçası ele geçirildi. 18 yaşından küçük olan üç şüpheli Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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istanbul, polis, sarıyer, hırsız, araba, kamyon, çalıntı