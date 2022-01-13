https://tr.sputniknews.com/20220113/arastirma-kovid-19-havada-20-dakika-kaldiktan-sonra-bulasiciliginin-cogunu-kaybediyor-1052712227.html

Araştırma: Kovid-19, havada 20 dakika kaldıktan sonra bulaşıcılığının çoğunu kaybediyor

Araştırma: Kovid-19, havada 20 dakika kaldıktan sonra bulaşıcılığının çoğunu kaybediyor

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, Kovid-19, havaya karıştıktan bir süre sonra bulaşıcılığının çoğunu kaybediyor. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T17:36+0300

2022-01-13T17:36+0300

2022-01-13T17:36+0300

koronavirüs

bloomberg

virüs

bristol üniversitesi

koronavirüs

kovid-19

jonathan reid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048467197_0:82:2001:1207_1920x0_80_0_0_1daf5876a297aa2ad72c4c1955d231fd.jpg

Bloomberg'in haberine göre, Bristol Üniversitesi Aerosol Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışma, virüsün havaya karıştıktan 20 dakika sonra bulaşma kapasitesinin yüzde 90'ını kaybettiğini ve bu kaybın çoğunun nefes verildikten sonraki ilk 5 dakikada gerçekleştiğini ortaya koydu.Virüsün nefes verildikten sonra nasıl davrandığını canlandıran araştırma, virüsün daha uzak mesafelerde bulaşıcılığının daha düşük olduğunu gösterdi.Araştırma merkezinin direktörü Jonathan Reid, Guardian'a yaptığı açıklamada, uzak mesafelerde daha az bulaşıcı virüs bulunduğunu çünkü virüsün zaman geçtikçe bulaşıcılığını kaybettiğini söyledi.Bulgular, virüsün akciğerlerin nemli ve karbondioksit açısından zengin ortamından ayrıldıktan sonra hızla kuruduğunu ve diğer insanlara bulaşma kabiliyetinin azaldığını gösterdi.Havadaki nem oranının, bulaşıcılığın ne kadar hızlı devre dışı bırakılacağı konusunda belirleyici olduğu ifade edildi.Ofislerde bulunan kuru havaya benzer şekilde yüzde 50'nin altındaki nem seviyelerinde, virüs beş saniye içinde bulaşma riskinin yarısını kaybederken, banyo gibi nem oranının yüzde 90'a ulaştığı alanlarda ise virüsün bulaşıcılığını daha yavaş kaybettiği belirtildi.Çalışma, hava sıcaklığının virüsün bulaşıcılığı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını saptadı.Henüz akran denetimine sunulmamış olan çalışma, virüsün genellikle kısa mesafelerde bulaşması sebebiyle sosyal mesafe ve maske kullanımının Kovid-19'dan korunmadaki önemini gösterdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bloomberg, virüs, bristol üniversitesi, koronavirüs, kovid-19, jonathan reid