https://tr.sputniknews.com/20220113/arizalanan-motosikleti-aractan-uzattiklari-iple-cekmeye-calistilar-1052694955.html

Arızalanan motosikleti, araçtan uzattıkları iple çekmeye çalıştılar

Arızalanan motosikleti, araçtan uzattıkları iple çekmeye çalıştılar

Gaziantep'te bozulan bir motosiklet, başka bir otomobilden uzatılan ip ile çekilmeye çalışıldı. İple çekme yöntemi, motosikletin devrilmesiyle son buldu. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T11:13+0300

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Gaziantep'te arızalanan bir motosiklet, bilinmeyen bir nedenle trafikte seyir halinde olan bir aracın penceresinden uzatılan iple çekilmeye çalışıldı. Bir süre başarılı olan bu deneme, birkaç metre sonra motosikletin yere düşmesiyle son buldu.Otomobil ve motosiklet sürücüleri bu denemeyi, 5. Organize Sanayi Kavşağı'nda yoğun akan trafikte denedi.

https://tr.sputniknews.com/20220102/caldiklari-otomobille-ters-yonde-giderken-kaza-yaptilar-1052318843.html

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türkiye, gaziantep, otomobil, arıza, motosiklet