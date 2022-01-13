Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220113/arizalanan-motosikleti-aractan-uzattiklari-iple-cekmeye-calistilar-1052694955.html
Arızalanan motosikleti, araçtan uzattıkları iple çekmeye çalıştılar
Arızalanan motosikleti, araçtan uzattıkları iple çekmeye çalıştılar
Gaziantep'te bozulan bir motosiklet, başka bir otomobilden uzatılan ip ile çekilmeye çalışıldı. İple çekme yöntemi, motosikletin devrilmesiyle son buldu. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T11:13+0300
2022-01-13T11:13+0300
2022-01-13T11:13+0300
yaşam
türkiye
gaziantep
otomobil
arıza
motosiklet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052694756_0:113:629:467_1920x0_80_0_0_e0c20d80f2be44b35d3d5b9f8964b265.jpg
Gaziantep'te arızalanan bir motosiklet, bilinmeyen bir nedenle trafikte seyir halinde olan bir aracın penceresinden uzatılan iple çekilmeye çalışıldı. Bir süre başarılı olan bu deneme, birkaç metre sonra motosikletin yere düşmesiyle son buldu.Otomobil ve motosiklet sürücüleri bu denemeyi, 5. Organize Sanayi Kavşağı'nda yoğun akan trafikte denedi.
https://tr.sputniknews.com/20220102/caldiklari-otomobille-ters-yonde-giderken-kaza-yaptilar-1052318843.html
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052694756_0:5:629:477_1920x0_80_0_0_30c8b7be362211dd6e5a3a32e99699ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, gaziantep, otomobil, arıza, motosiklet
Arızalanan motosikleti, araçtan uzattıkları iple çekmeye çalıştılar
Gaziantep'te bozulan bir motosiklet, başka bir otomobilden uzatılan ip ile çekilmeye çalışıldı. İple çekme yöntemi, motosikletin devrilmesiyle son buldu.
Gaziantep'te arızalanan bir motosiklet, bilinmeyen bir nedenle trafikte seyir halinde olan bir aracın penceresinden uzatılan iple çekilmeye çalışıldı.
Bir süre başarılı olan bu deneme, birkaç metre sonra motosikletin yere düşmesiyle son buldu.
Otomobil ve motosiklet sürücüleri bu denemeyi, 5. Organize Sanayi Kavşağı'nda yoğun akan trafikte denedi.