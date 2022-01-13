https://tr.sputniknews.com/20220113/avustralyada-kovid-19-salgininin-basindan-beri-en-yuksek-gunluk-vaka-sayisi--1052692069.html
Avustralya'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı
Avustralya'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı
Avustralya'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Ülkede ilk kez bir günde 150 bin 686 kişi virüse yakalandı, 57 kişide... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T10:07+0300
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koronavirüs
vaka sayısı
omicron
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Avustralya'da, Kovid-19 salgını başladığı günden bu yana bir günde ilk kez 150 bin 686 kişide virüs tespit edildi. Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki eyaletlerden yapılan açıklamalara göre, en fazla yeni vaka, son 24 saatte 92 bin 264 kişinin virüse yakalanmasıyla ülkenin nüfus bakımından en büyük eyaleti Yeni Güney Galler'de (NSW) kaydedildi. NSW'yi 37 bin 169 yeni vakanın tespit edildiği Victoria eyaleti takip ederken, Queensland'da 14 bin 914, Güney Avustralya'da (SA) 3 bin 669, Tazmanya'da 1100, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 1020 ve Kuzey Bölgesi'nde 550 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülke genelindeki günlük vaka sayısı ilk kez 150 bin 686'ya çıktı. Vaka sayılarının yoğunlaştığı eyaletlerden Victoria'da 25, NSW'de 22, Queensland'da 6 ve SA'da 4 Avustralyalının daha virüsten hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 522'ye yükseldi. Uluslararası öğrencilerin çalışma saatleri artırılacak Eyalet başbakanlarının da katılımıyla çevirim içi gerçekleştirilen Ulusal Kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Scott Morrison, kabinede alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu. Salgın nedeniyle bazı sektörlerde çalışanlar için izolasyon muafiyeti kararı aldıklarını açıklayan Morrison, muafiyetin sadece gıda dağıtımındakileri değil nakliyecileri, halka açık olmayan tüm sağlık birimlerinde çalışanları, acil servis elemanlarını, öğretmenleri, enerji ve atık yönetiminde çalışanları kapsayacağını söyledi. Başbakan Morrison, ülke genelindeki vaka sayılarının hızla artmasıyla personel sıkıntısı ortaya çıkan süpermarketlerdeki baskıyı azaltmak için de uluslararası öğrencilerin haftalık 20 saat olan yasal çalışma sürelerinin artırılacağını belirtti.
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avustralya, scott morrison, koronavirüs, vaka sayısı, omicron, yeni güney galler
Avustralya'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı
10:07 13.01.2022 (güncellendi: 10:09 13.01.2022)
Avustralya'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Ülkede ilk kez bir günde 150 bin 686 kişi virüse yakalandı, 57 kişide hayatını kaybetti.
Avustralya'da, Kovid-19 salgını başladığı günden bu yana bir günde ilk kez 150 bin 686 kişide virüs tespit edildi.
Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki eyaletlerden yapılan açıklamalara göre, en fazla yeni vaka, son 24 saatte 92 bin 264 kişinin virüse yakalanmasıyla ülkenin nüfus bakımından en büyük eyaleti Yeni Güney Galler'de (NSW) kaydedildi.
NSW'yi 37 bin 169 yeni vakanın tespit edildiği Victoria eyaleti takip ederken, Queensland'da 14 bin 914, Güney Avustralya'da (SA) 3 bin 669, Tazmanya'da 1100, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 1020 ve Kuzey Bölgesi'nde 550 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülke genelindeki günlük vaka sayısı ilk kez 150 bin 686'ya çıktı.
Vaka sayılarının yoğunlaştığı eyaletlerden Victoria'da 25, NSW'de 22, Queensland'da 6 ve SA'da 4 Avustralyalının daha virüsten hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 522'ye yükseldi.
Uluslararası öğrencilerin çalışma saatleri artırılacak
Eyalet başbakanlarının da katılımıyla çevirim içi gerçekleştirilen Ulusal Kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Scott Morrison, kabinede alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu.
Salgın nedeniyle bazı sektörlerde çalışanlar için izolasyon muafiyeti kararı aldıklarını açıklayan Morrison, muafiyetin sadece gıda dağıtımındakileri değil nakliyecileri, halka açık olmayan tüm sağlık birimlerinde çalışanları, acil servis elemanlarını, öğretmenleri, enerji ve atık yönetiminde çalışanları kapsayacağını söyledi.
Başbakan Morrison, ülke genelindeki vaka sayılarının hızla artmasıyla personel sıkıntısı ortaya çıkan süpermarketlerdeki baskıyı azaltmak için de uluslararası öğrencilerin haftalık 20 saat olan yasal çalışma sürelerinin artırılacağını belirtti.