Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret düzenlediği Çin’de temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile önce baş başa ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Çin DiB Wang Yi ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Ekonomik işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Başta Uygur Türkleri olmak üzere gündemimizdeki konulara ilişkin görüş, beklenti ve hassasiyetlerimizi aktardık"ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret düzenlediği Çin’de temaslarına başladı.
Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile önce baş başa ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeyle ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Çin DiB Wang Yi ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Ekonomik işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Başta Uygur Türkleri olmak üzere gündemimizdeki konulara ilişkin görüş, beklenti ve hassasiyetlerimizi aktardık"ifadelerini kullandı.
#Çin DiB Wang Yi ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık.
-Ekonomik işbirliği imkanlarını değerlendirdik.
-Başta Uygur Türkleri olmak üzere gündemimizdeki konulara ilişkin görüş, beklenti ve hassasiyetlerimizi aktardık. pic.twitter.com/3WBzqDeLvU