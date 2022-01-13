https://tr.sputniknews.com/20220113/bakan-karaismailoglu-turkiyeyi-saha-kaldiriyoruz-1052703043.html

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'ye çağ atlatan projelerimizle istihdama, ticarete, ekonomiye destek oluyor, geleceğin Türkiyesi'ni... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T13:53+0300

2022-01-13T13:53+0300

2022-01-13T13:53+0300

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türkiye

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ulaşım

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adil karaismailoğlu

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Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Kazı çalışmaları tamamlanan tünelde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla ışık görme töreni düzenlendi.'Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz'Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemize ve milletimize olan sevgimizi hayata geçirdiğimiz dev eser ve projelerimizle ortaya koyuyoruz. Türkiye, artık yatırımlarını bütçe bulamadığı için yapamadığı dönemleri çok geride bıraktı. Ülkemiz her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline geldi. Türkiye'ye çağ atlatan projelerimizle, istihdama, ticarete, ekonomiye destek oluyor; geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlara inat gençlerimize iş, hanelere aş, halkımıza refah taşıyor, Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz" dedi.'Eserlerimizi dünyaya armağan ediyoruz'Bakan Karaismailoğlu, "Eserlerimizi ülkemize ve tüm dünyaya bir bir armağan ediyoruz. Üç kıtanın kesişim noktasındaki ülkemiz, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya ve 7 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkenin merkezindedir. Çin ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaret hacminin tam ortasındayız. Son 20 yıl boyunca, tüm ulaşım stratejilerini küresel eğilimleri dikkate alarak bütün yatırımları gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımızın 2003-2020 yılları arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya 410 milyar dolar etkisi oldu. İstihdama etkileri de yıllık ortalama 705 bin kişidir. 19 yılda tamamlanan 1 trilyon 145 milyarlık projelerimizin yüzde 20'sini Kamu Özel İş Birliği modeli çerçevesinde hayata geçirdik" diye konuştu.

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türkiye, trabzon, ulaşım, tünel, adil karaismailoğlu