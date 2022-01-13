https://tr.sputniknews.com/20220113/bakan-karaismailoglu-yeni-zigana-tuneli-ile-karbon-salinimi-16-bin-ton-daha-azalacak-1052718048.html

Bakan Karaismailoğlu: Yeni Zigana Tüneli ile karbon salınımı 16 bin ton daha azalacak

Bakan Karaismailoğlu: Yeni Zigana Tüneli ile karbon salınımı 16 bin ton daha azalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle seyahat süresinin otomobiller için 30, ağır tonajlı araçlar için 60... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T21:32+0300

2022-01-13T21:32+0300

2022-01-13T22:04+0300

adil karaismailoğlu

türkiye

karbon salımı

tünel

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden ve tamamlandığında çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli'nde gerçekleştirilen ışık görme törenine katıldı.Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise üçüncü en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde, kazı çalışmalarını tamamlayarak, çok önemli bir aşamayı daha geride bıraktıklarını ifade etti.Türkiye'nin artık yatırımlarını bütçe bulamadığı için yapamadığı dönemleri geride bıraktığını vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'nin, her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline geldiğini belirtti.Türkiye'ye çağ atlatan projelerle istihdama, ticarete, ekonomiye destek olduklarını ve geleceğin Türkiyesi'ni inşa ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlara inat, gençlerimize iş, hanelere aş, halkımıza refah taşıyor, Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz" dedi.Karaismailoğlu, üç kıtanın kesişim noktasındaki Türkiye'nin, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya ve 7 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkenin merkezinde olduğunu, Çin ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaret hacminin tam ortasında bulunduğunu söyledi.Son 20 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerini küresel eğilimleri dikkate alarak bütün yatırımları gerçekleştirdiklerinin ve bu yatırımların 2003-2020 yılları arasında gayri safi yurt içi hasılaya 410 milyar dolar etkisi olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Bakan Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin tıpkı Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Ordu-Giresun Havalimanı, İyidere Lojistik Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi uluslararası ulaşım koridorlarının önemli bir parçası ve dünya çapında eserler olduğunu vurguladı.Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon ve Gümüşhane'yi ilgilendiren bir proje olarak göremeyeceklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Sahil kesimlerinden iç bölgelere ulaşımın, yakın zamana kadar Karadeniz coğrafyasının izin verdiği şartlarda sağlandığını, başlattıkları kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel projelendirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, Salarha Tüneli, İkizdere Tünelleri, Eğribel tüneli gibi nicesini hizmete sunduklarını anlattı.Bakan Karaismailoğlu, tarihi İpek Yolu hattındaki güzergahın, hayli yüksek yoğunlukta bir trafik yükünü taşıdığını belirterek, Zigana Tüneli projesinin, Trabzon-Aşkale yolunun 44'üncü kilometresindeki Maçka/Başarköy mevkisinde başlayıp 67'nci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane yoluna köprülü kavşakla bağlandığını söyledi.Zigana Tüneli'nin 14 bin 500 metre uzunluğunda çift tüpten oluştuğu, toplam uzunluğunun bağlantı yolları ile 15 kilometreyi aştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "2.5 milyar lirayı bulan yatırım bedeli ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline gelecek. Hizmete açılmasıyla Zigana'nın zirvesinde 2010 metre olan ve birinci tünelde 1825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye inecek" diye konuştu.'59 milyon lira tasarruf sağlanacak'Tünelin avantajlarını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığını, projenin tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından rekor bir sürede inşa edildiğini dile getiren Karaismailoğlu, ayrıca kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan dikey şaft yapılarının, Zigana Tüneli'nde teşkil edildiğini belirtti.Karaismailoğlu, 500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmaları daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatları tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Bakan Karaismaioğlu, delici iş makinesi kullanarak tünelin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra diğer tarafta bekleyen işçilerle buluşan Karaismailoğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi.Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

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adil karaismailoğlu, karbon salımı, tünel