https://tr.sputniknews.com/20220113/bakan-pakdemirliden-muhalefete-tepki-o-kadar-fotograf-var-hangisinden-ses-cikti-1052714759.html

Bakan Pakdemirli'den muhalefete tepki: O kadar fotoğraf var hangisinden ses çıktı

Bakan Pakdemirli'den muhalefete tepki: O kadar fotoğraf var hangisinden ses çıktı

Bakan Pakdemirli, bir PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'e, "Keşke poz verdiğin o silahlarla kaç gencimizi şehit ettiler, onu... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T18:59+0300

2022-01-13T18:59+0300

2022-01-13T19:00+0300

türkiye

hdp

pkk

semra güzel

bekir pakdemirli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052714712_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3b0e1cf22d23b8c95bb6813d003f2f94.jpg

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kılavuzlar Mahallesi'nde düzenlenen Güveli ve Kuzuköy barajlarının açılış töreninde, ilin tarımda Türkiye'nin yükünü sırtlayan bereketli topraklara sahip olduğunu, Bakanlık olarak da ilin bu potansiyelini bildiklerini ve yeni yatırımlarla kente destek olmaya devam ettiklerini söyledi.Manisa'ya 10 yılda 13,7 milyar lira tarımsal destek sağladıklarını aktaran Pakdemirli, ildeki tarımsal üretimdeki artışların arkasında sulama yatırımlarına ve desteklerin olduğunu belirtti.İlde 19 yılda su alanında 2,7 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Pakdemirli, 27 baraj, 11 gölet, 8 yeraltı depolaması, 1 içme suyu tesisi, 1 hidroelektrik enerji santrali, 43 sulama tesisi, 75 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 165 su yatırımını Manisa'ya kazandırdıklarını ifade etti.Pakdemirli, 19 yılda Türkiye genelinde 284 milyar liralık yatırımla 9 bin 189 tesisi hizmete sunduklarını belirterek, "İşte bu sulama yatırımları sayesinde, bitkisel üretimimiz 2020’de 126 milyon ton gibi rekor bir seviyeye ulaştı. 2021'de ise üretimin kuraklıktan en az seviyede etkilenmesini sağladık" diye konuştu.'Kılıçdaroğlu, dönsün kendine baksın'Şanlıurfa'da 3 gün önce hayatını kaybeden Enes Koç, Ertuğrul Ulupınar ve Murat Alyakut'a Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen Pakdemirli, "Biz, teröriste 'terörist' diyemeyenlerle yol yürümeyeceğiz. Sayın Bahçeli’ye 'sarayın sözcüsü' diyen Kılıçdaroğlu, dönsün kendine baksın, kendisi bizatihi Kandil’in sözcüsüdür. Bizim şehit analarına, babalarına, eşlerine, çocuklarına sözümüz var; teröre geçit vermeyeceğiz" dedi.'Susarak onaylıyorlar'Konuşmasında HDP Milletvekili Semra Güzel'in terör örgütü kampında fotoğraflarının çıkması olayına değinen Pakdemirli, şöyle devam etti:'Üzüm üreticimiz merak etmesin'Bakan Pakdemirli, Manisalı olduğu için üzüm üretilirken emeği iyi bildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:Yaptıkları yatırımlara desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür eden Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız liderliğine, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm teşkilatımızla, tüm personelimizle durmadan, yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Pakdemirli'nin konuşmasının ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletveklilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve protokol üyeleri, kurdeleyi keserek Güveli ve Kuzuköy barajlarının açılışını yaptı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hdp, pkk, semra güzel, bekir pakdemirli