https://tr.sputniknews.com/20220113/bakar-akar-mehmetcik-vakfina-150-bin-tl-bagislayan-sanatci-haluk-levent-ile-gorustu-1052717962.html

Bakar Akar, Mehmetçik Vakfı'na 150 bin TL bağışlayan sanatçı Haluk Levent ile görüştü

Bakar Akar, Mehmetçik Vakfı'na 150 bin TL bağışlayan sanatçı Haluk Levent ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kızılordu Korosu ile gerçekleştirdiği Anadolu turnesi gelirinin yarısını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sanatçı Haluk Levent'i... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T21:31+0300

2022-01-13T21:31+0300

2022-01-13T22:08+0300

türkiye

mehmetçik vakfı

aleksandrov rus kızılordu korosu

ahbap derneği

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sanatçı Haluk Levent ilw Bakanlık'taki makamında görüştü. Haluk Levent, Mehmetçik Vakfı'na 150 bin TL' lik bağışta bulundu.Bakan Akar, hassasiyetinden ve desteklerinden dolayı sanatçıya teşekkür ederken Haluk Levent de önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı faaliyetlerde yer almaktan mutluluk duyacağını ifade etti. Haluk Levent, vatani görevini yaptığı sırada Bakan Akar'ın da Tugay Komutanı olduğunu hatırlattığı sohbette eski günler anıldı.Haluk Levent, geçen aylarda Kızılordu Korosu ile gerçekleştirdiği 15 konserlik Anadolu turnesinde 'Harbiye' ve 'Sakarya' marşlarını da seslendirilmişti. Levent, konser gelirlerinin yarısını yardımlaşma kuruluşu AHBAP'a, diğer yarısını da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurmuştu.

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mehmetçik vakfı, aleksandrov rus kızılordu korosu, ahbap derneği