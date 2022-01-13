https://tr.sputniknews.com/20220113/begenmedigi-ayakkabiya-tukurdu-calmaktan-vazgecti-1052693343.html
Beğenmediği ayakkabıya tükürdü, çalmaktan vazgeçti
Beğenmediği ayakkabıya tükürdü, çalmaktan vazgeçti
Sultangazi'de, girdiği apartmanda bütün katları dolaşıp, çok sayıda ayakkabı çaldığı iddia edilen şüpheli, beğenmediği bir ayakkabıya tükürdü. O anlar güvenlik... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T10:39+0300
2022-01-13T10:39+0300
2022-01-13T10:55+0300
türkiye
istanbul
polis
ayakkabı
hırsız
sultangazi
apartman
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8 Ocak'ta saat 07.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın kapısının açık olduğunu fark eden bir kişi, binaya girerek katları dolaştı. Dışarıda gördüğü tüm ayakkabıları, apartmanın girişine toplayan şüpheli, beğenmediği bir ayakkabıya tükürerek, çalmaktan vazgeçti. Daha sonra ise, topladığı diğer ayakkabıları poşete doldurup apartmandan ayrıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, hırsızı dün Fatih'te yakaladı.'Çaldığı ayakkabıları bi̇nanın gi̇ri̇şi̇nde topluyor'Apartman sakinlerinden Bulut Çetinkaya, "Adam, apartmana girerek bütün katları dolaşıyor. Beğendiği model ve pahalı olan ayakkabıları seçiyor. Eski ayakkabıları almıyor. Daha sonra aldığı ayakkabıları binanın girişinde topluyor. Hatta bir ayakkabıyı beğenmediği için tükürüp yere bırakıyor. 7 çift ayakkabı çalıyor" dedi.'Pahalı olanları alıyor, kötü olana tükürüyor'Hasan Çetinkaya ise, "45 senedir burada yaşıyorum. Bu apartmanımızda yaşanan ikinci ayakkabı hırsızlığı oluyor. Yaşlı bir adam gelip, çocukların, yeğenlerimin ayakkabılarını çalıyor. İnsan biraz utanır. Pahalı olan ayakkabıları alıyor, kötü olanı ise tükürüp geri bırakıyor" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220113/istanbulda-yabanci-uyruklu-sahte-polis-cetesine-operasyon-1052692655.html
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istanbul, polis, ayakkabı, hırsız, sultangazi, apartman
Beğenmediği ayakkabıya tükürdü, çalmaktan vazgeçti
10:39 13.01.2022 (güncellendi: 10:55 13.01.2022)
Sultangazi'de, girdiği apartmanda bütün katları dolaşıp, çok sayıda ayakkabı çaldığı iddia edilen şüpheli, beğenmediği bir ayakkabıya tükürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
8 Ocak'ta saat 07.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın kapısının açık olduğunu fark eden bir kişi, binaya girerek katları dolaştı. Dışarıda gördüğü tüm ayakkabıları, apartmanın girişine toplayan şüpheli, beğenmediği bir ayakkabıya tükürerek, çalmaktan vazgeçti. Daha sonra ise, topladığı diğer ayakkabıları poşete doldurup apartmandan ayrıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, hırsızı dün Fatih'te yakaladı.
'Çaldığı ayakkabıları bi̇nanın gi̇ri̇şi̇nde topluyor'
Apartman sakinlerinden Bulut Çetinkaya, "Adam, apartmana girerek bütün katları dolaşıyor. Beğendiği model ve pahalı olan ayakkabıları seçiyor. Eski ayakkabıları almıyor. Daha sonra aldığı ayakkabıları binanın girişinde topluyor. Hatta bir ayakkabıyı beğenmediği için tükürüp yere bırakıyor. 7 çift ayakkabı çalıyor" dedi.
'Pahalı olanları alıyor, kötü olana tükürüyor'
Hasan Çetinkaya ise, "45 senedir burada yaşıyorum. Bu apartmanımızda yaşanan ikinci ayakkabı hırsızlığı oluyor. Yaşlı bir adam gelip, çocukların, yeğenlerimin ayakkabılarını çalıyor. İnsan biraz utanır. Pahalı olan ayakkabıları alıyor, kötü olanı ise tükürüp geri bırakıyor" diye konuştu.