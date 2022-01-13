https://tr.sputniknews.com/20220113/besiktas-baskani-cebi-ceyhun-kazanci-sportif-direktorumuz-onder-karaveli-de-teknik-direktorumuz-1052701459.html

Beşiktaş Başkanı Çebi: Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz, Önder Karaveli de teknik direktörümüz

Beşiktaş Başkanı Çebi: Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz, Önder Karaveli de teknik direktörümüz

Vodafone Park'ta açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı'nın sportif direktörlüğe getirildiğini; Önder Karaveli'nin de... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T13:35+0300

2022-01-13T13:35+0300

2022-01-13T13:38+0300

spor

ahmet nur çebi

önder karaveli

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Çebi, “Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi’nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz” ifadelerini kullandı.Teknik sorumlu Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar teknik direktör olarak sözleşmesi de imzalandı. Çebi, şunları söyledi:Hakemlerle ilgili de konuşan Çebi, "VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. İşini başarısız yapan hakemlerin cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ahmet nur çebi, önder karaveli