Beşiktaş Başkanı Çebi: Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz, Önder Karaveli de teknik direktörümüz

Çebi, “Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi’nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz” ifadelerini kullandı.Teknik sorumlu Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar teknik direktör olarak sözleşmesi de imzalandı. Çebi, şunları söyledi:Hakemlerle ilgili de konuşan Çebi, "VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. İşini başarısız yapan hakemlerin cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Vodafone Park'ta açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı'nın sportif direktörlüğe getirildiğini; Önder Karaveli'nin de Beşiktaş Teknik Direktörü olduğunu açıkladı. Çebi ayrıca Beşiktaş başkanlığına yeniden aday olduğunu da bildirdi.
Çebi, “Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi’nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz” ifadelerini kullandı.
Teknik sorumlu Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar teknik direktör olarak sözleşmesi de imzalandı.
Çebi, şunları söyledi:
"Önder Karaveli, şu anda teknik direktörümüzdür. Bundan sonra da bu büyük projenin her daim bir parçası olmaya devam edecektir. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, sunulan raporla bir milat olmuştur. Bu, kimseyle bir hesap görme olayı değildir. Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun."
Hakemlerle ilgili de konuşan Çebi, "VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. İşini başarısız yapan hakemlerin cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.