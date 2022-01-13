https://tr.sputniknews.com/20220113/beyaz-saray-iranin-nukleer-programini-hizlandirmasindan-trumpi-sorumlu-tuttu-1052687533.html

Beyaz Saray, İran'ın nükleer programını hızlandırmasından Trump'ı sorumlu tuttu

Beyaz Saray, İran'ın nükleer programını hızlandırmasından Trump'ı sorumlu tuttu

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, İran'ın nükleer kapasitesini artırmasının ve nükleer programını hızlandırmasının nedeninin, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T02:58+0300

2022-01-13T02:58+0300

2022-01-13T02:58+0300

dünya

abd

iran

beyaz saray

jen psaki

donald trump

nükleer anlaşma

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.İran ile Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere değinen Psaki, "Şu anda müzakereler devam ediyor. Aralık ayında İran'ın ciddiyetsiz tavırlarından duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmiştik ancak şu an tekrar masadayız" dedi.Psaki, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek, "Şu anda İran nükleer kabiliyetini ve kapasitesini artırdı. Tüm dünyada vekalet savaşları yapıyor. Eski ABD Başkanı (Trump) pervasızca ve bir sonraki adımı düşünmeden nükleer anlaşmadan çekilmesiydi, bunların hiçbiri olmazdı" diye konuştu.Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle ABD'nin artık İran'ın nükleer çalışmalarını izleyemediğine dikkati çeken Psaki, şunları kaydetti: "Önceki yönetimin anlaşmadan çekilmesiyle, İran'ın nükleer programı şu anda hızla artıyor. İran, Körfez'deki ortaklarımıza doğrudan saldırdı ve bağlantılı gruplar Irak'taki ABD askerlerine yeniden saldırıyor. ABD, uluslarararası toplumdan tamamen soyutlandı. Biz şu an bu ilişkileri yeniden kurmaya ve masaya tekrar dönmeye çalışıyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20220109/iran-nukleer-muzakerelerde-ihtilaflar-azaliyor-1052539443.html

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abd, iran, beyaz saray, jen psaki, donald trump, nükleer anlaşma