Bilim adamları 'tam olarak anlayamadıkları şekilde davranan' yeni bir metal keşfetti

Bilim adamlarına göre bu keşif, kayıpsız güç şebekeleri ve kuantum bilgisayarlar gibi çeşitli atılımlara yol açabilir. Aynı zamanda bu buluş, evrenin bazı temel sabitleriyle bağlantılı gibi görünüyor ve bu nedenle uzay araştırmalarına ışık tutmaya yardımcı olabilir.Bakır ve gümüş gibi çoğu malzeme, tahmin edilebilir ve iyi anlaşılan şekillerde davranıyor ve bilim adamları, ısıtıldıklarında veya soğutulduklarında elektriksel iletkenliklerinin nasıl değiştiğini anlayabiliyor.Ancak son zamanlarda, araştırmalar garip metaller olarak bilinen başka bir malzeme sınıfına odaklandı. Söz konusu metaller, her zamanki elektrik kurallarına göre davranmıyor gibi görünüyorlar. Araştırmacılar ayrıca, bunların kuantum dünyasına dair ipuçları sundukları ve henüz tam olarak açıklanmayan diğer fenomenleri anlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorlar. Bulunan malzemelerde, elektrik yükü her zamanki gibi elektronlar tarafından değil, daha çok dalgalara benzeyen Cooper çiftleri tarafından taşınır.Brown'da fizik profesörü ve yeni çalışmanın yazarı Jim Valles, araştırmayla ilgili yaptığı açıklamada "Davranışları bir gizem etrafında birleşen, temelde farklı bu iki parçacık tipine sahibiz. Bunun söylediği şey, garip metal davranışını açıklayan herhangi bir teorinin her iki parçacık tipine de özgü olamayacağıdır. Bundan daha temel olması gerekiyor" dedi.'Bosonic System'daki garip bir metalin imzaları' adlı araştırma, bugün Nature dergisinde yayınlandı.Kuprat adı verilen bu malzeme sınıfının diğer metaller gibi davranmadığı keşfedildiğinden beri, garip metal davranışı bilim adamlarını 30 yıldır şaşırtıyor. Normal metaller ısıtıldığında, dirençleri artar, ancak küratlarda bu olmaz ve garip metaller beklenen kurallara uymayı reddeder.Araştırmacılar bunun neden olabileceğini bilmiyorlar. Ama bunun biri termal hareketin ürettiği enerjiyle ilgili, diğeri ise bir ışık parçacığının enerjisiyle ilgili iki farklı sabitle bağlantılı göründüğünü biliyorlar: Planck sabiti.Valles ayrıca, "Bu garip metallerde neler olduğunu anlamaya çalışmak için, insanlar kara delikleri anlamak için kullanılanlara benzer matematiksel yaklaşımlar uyguladılar. Yani bu malzemelerde çok temel bazı fizik çalışmaları oluyor" dedi.Bunun neden olduğunu daha iyi anlamak için bilim adamları, Cooper çiftlerini üretmek için içinde küçük delikler olan bir kuprat malzemesi kullandılar. Kuprat'ı soğutan bilim adamları, iletkenliğinin nasıl değiştiğini izlediler ve onun fermiyonik garip metaller gibi davrandığını keşfettiler. Bu, garip davranışın nereden geldiğini açıklamaz. Ancak daha iyi çalışılabilmesi için yeni bilgiler veriyor.Valles ayrıca, "Teorisyenler için garip metallerde gördüğümüz şeylere bir açıklama getirmek zor oldu. Çalışmamız, garip metallerde yük aktarımı modellenecekse, bu modelin hem fermiyonlar hem de bozonlar için geçerli olması gerektiğini gösteriyor, bu tür parçacıklar temelde farklı kurallara uysalar bile" dedi.

