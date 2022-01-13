Bilim Kurulu Üyesi Prof. Çokuğraş: 5-11 yaş için aşı tanımlanabilir

Vaka artış hızının en etkili olduğu grup olarak aşısız çocuklar öne çıkarken uzmanlar, 5-11 yaş için aşı tanımlamasının ise bu hafta içinde uygulamaya geçilebileceği iddia edildi. Milliyet'ten Mert İnan'a konuşan Prof. Çokuğraş, solunum yolu enfeksiyonlarının son bir aydır çocuklarda adeta zirve yaptığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:"Aileler, haklı olarak çocukları için endişeleniyorlar. Ancak sokağa çıktığımızda birçok kişinin mevcut tablo ve Omicron etkisine aldırmadan adeta Kovid salgını yokmuş gibi davrandığını görüyoruz. 12-18 yaş grubundaki aşılanma oranımız ailelerin çekingen tavrı nedeniyle çok düşük seyrediyor. 5-11 yaş grubunun aşısız olması bu grubu virüse karşı tamamen açık hale getiriyor. Bu hafta içerisinde 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için aşı tanımı yapılması gündeme gelebilir. Çocuk Kovid-19 vakalarında yatan hasta sayısında artış olmasa da MIS-C vakalarında bir kıpırdanma söz konusu."
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Bu hafta içerisinde 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için aşı tanımı yapılması gündeme gelebilir" dedi.
Vaka artış hızının en etkili olduğu grup olarak aşısız çocuklar öne çıkarken uzmanlar, 5-11 yaş için aşı tanımlamasının ise bu hafta içinde uygulamaya geçilebileceği iddia edildi. Milliyet'ten Mert İnan'a konuşan Prof. Çokuğraş, solunum yolu enfeksiyonlarının son bir aydır çocuklarda adeta zirve yaptığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:
"Aileler, haklı olarak çocukları için endişeleniyorlar. Ancak sokağa çıktığımızda birçok kişinin mevcut tablo ve Omicron etkisine aldırmadan adeta Kovid salgını yokmuş gibi davrandığını görüyoruz. 12-18 yaş grubundaki aşılanma oranımız ailelerin çekingen tavrı nedeniyle çok düşük seyrediyor. 5-11 yaş grubunun aşısız olması bu grubu virüse karşı tamamen açık hale getiriyor. Bu hafta içerisinde 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için aşı tanımı yapılması gündeme gelebilir. Çocuk Kovid-19 vakalarında yatan hasta sayısında artış olmasa da MIS-C vakalarında bir kıpırdanma söz konusu."