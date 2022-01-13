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https://tr.sputniknews.com/20220113/bm-raporu-kuresel-ekonomik-toparlanma-hiz-kaybediyor-1052718806.html
BM raporu: Küresel ekonomik toparlanma hız kaybediyor
BM raporu: Küresel ekonomik toparlanma hız kaybediyor
Birleşmiş Milletler, küresel ekonomik toparlanmada bu yıl hız kaybının beklendiği ve 2021'deki toparlanmanın ardından dünya ekonomisinin ters yönde güçlü bir... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T22:11+0300
2022-01-13T22:11+0300
ekonomi
enflasyon
ekonomik büyüme
birleşmiş milletler (bm)
rapor
kovid-19
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BM Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2022 raporu açıklandı. Rapora göre, küresel ekonomik toparlanma bu yıl Kovid-19 salgınında yeni dalga, kalıcı iş gücü piyasası zorlukları, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve artan enflasyon baskısı nedeniyle ters yönde bir rüzgarla karşı karşıya.2021'deki yüzde 5,5'lik büyümenin ardından, küresel ekonomin 2022'de yüzde 4, 2023'te ise yüzde 3.5 büyümesi bekleniyor.Geçen sene tüketici harcamalarındaki güçlü artış, yatırımların artması ve mal ticaretinin salgın öncesi seviyeleri aşması, 2021'deki güçlü toparlanmayı 40 yılın en üst seviyesine çıkardı.Ancak Çin, ABD ve Avrupa Birliği'nde büyüme ivmesi, parasal ve mali teşviklerin etkilerinin azalmaya başlaması ve tedarik zincirinde büyük aksamalarının ortaya çıkmasıyla 2021 sonlarında önemli ölçüde yavaşladı.Rapora göre küresel ekonomik toparlanmanın bu yıl hız kaybetmesi bekleniyor.Birçok ekonomide artan enflasyon baskısı da toparlanmaya risk teşkil ediyor.Kovid-19'un son derece bulaşıcı Omicron varyantının neden olduğu yeni enfeksiyon dalgasının, salgının insani ve ekonomik etkilerini yeniden artırması bekleniyor.İş gücü piyasasının toparlanmasında gecikmeler yaşanacağına dikkat çekilen raporda, küresel yoksulluk seviyesinin artacağı ve istihdamın gelecek iki yıl boyunca salgın öncesi seviyelerin oldukça altında kalacağı tahmin ediliyor.Raporda ayrıca, gelişmiş ekonomilerdeki iş gücü sıkıntısının tedarik zinciri sorunlarına ve enflasyona katkı sağladığı, gelişmekte olan ülkelerde ise istihdam artışının zayıf kaldığına dikkat çekiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/fed-baskani-powell-faiz-oranlarini-zaman-icinde-daha-fazla-artirmak-zorunda-kalirsak-artiririz-1052639585.html
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enflasyon, ekonomik büyüme, birleşmiş milletler (bm), rapor, kovid-19

BM raporu: Küresel ekonomik toparlanma hız kaybediyor

22:11 13.01.2022
© REUTERS / Andrew KellyNew York borsası
New York borsası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
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Birleşmiş Milletler, küresel ekonomik toparlanmada bu yıl hız kaybının beklendiği ve 2021'deki toparlanmanın ardından dünya ekonomisinin ters yönde güçlü bir rüzgarla karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.
BM Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2022 raporu açıklandı. Rapora göre, küresel ekonomik toparlanma bu yıl Kovid-19 salgınında yeni dalga, kalıcı iş gücü piyasası zorlukları, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve artan enflasyon baskısı nedeniyle ters yönde bir rüzgarla karşı karşıya.
2021'deki yüzde 5,5'lik büyümenin ardından, küresel ekonomin 2022'de yüzde 4, 2023'te ise yüzde 3.5 büyümesi bekleniyor.
Geçen sene tüketici harcamalarındaki güçlü artış, yatırımların artması ve mal ticaretinin salgın öncesi seviyeleri aşması, 2021'deki güçlü toparlanmayı 40 yılın en üst seviyesine çıkardı.
Ancak Çin, ABD ve Avrupa Birliği'nde büyüme ivmesi, parasal ve mali teşviklerin etkilerinin azalmaya başlaması ve tedarik zincirinde büyük aksamalarının ortaya çıkmasıyla 2021 sonlarında önemli ölçüde yavaşladı.
Rapora göre küresel ekonomik toparlanmanın bu yıl hız kaybetmesi bekleniyor.
Birçok ekonomide artan enflasyon baskısı da toparlanmaya risk teşkil ediyor.
Kovid-19'un son derece bulaşıcı Omicron varyantının neden olduğu yeni enfeksiyon dalgasının, salgının insani ve ekonomik etkilerini yeniden artırması bekleniyor.
İş gücü piyasasının toparlanmasında gecikmeler yaşanacağına dikkat çekilen raporda, küresel yoksulluk seviyesinin artacağı ve istihdamın gelecek iki yıl boyunca salgın öncesi seviyelerin oldukça altında kalacağı tahmin ediliyor.
Raporda ayrıca, gelişmiş ekonomilerdeki iş gücü sıkıntısının tedarik zinciri sorunlarına ve enflasyona katkı sağladığı, gelişmekte olan ülkelerde ise istihdam artışının zayıf kaldığına dikkat çekiliyor.
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