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BOTAŞ Genel Müdürü'nden 'tarifeli doğal gaz' açıklaması: 2.5 milyar metreküp tasarruf hedefliyoruz
BOTAŞ Genel Müdürü'nden 'tarifeli doğal gaz' açıklaması: 2.5 milyar metreküp tasarruf hedefliyoruz
Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, kademeli doğal gaz tarifesinin arkasında verimliliği artırmayı hedefleyen bir felsefe... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T14:03+0300
2022-01-13T14:03+0300
ekonomi
doğalgaz
botaş
burhan özcan
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
açıklama
tarife
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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BOTAŞ 4. Sürdürülebilir Enerji Zirvesi'nde konuşan Özcan, sürdürülebilirliğin tüm dünyada son yılların en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.Özcan, BOTAŞ'ın 23 bin kilometreyi aşan altyapıyla 644 yerleşim merkezinde 18 milyondan fazla kullanıcıya doğal gaz hizmeti verdiğini kaydederek, şöyle devam etti:Silivri Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisleri'nin 12 Ocak itibarıyla karbon ayak izi sertifikasını aldığını açıklayan Özcan, şu anda 45 bin ton olan karbon salımını iki yıl içinde yüzde 50 düzeyinde düşürmeyi hedeflediklerini vurguladı.'Elde etmeyi düşündüğümüz tasarruf yıllık 2.5 milyar metreküp'Özcan, kademeli doğal gaz tarifesi uygulamasının arkasında verimliliği artırmayı hedefleyen bir felsefe olduğunu belirterek, "Bu uygulama ile elde etmeyi düşündüğümüz tasarruf yıllık 2.5 milyar metreküp doğal gaz. Bu, cari dengeye yapacağı pozitif katkının yanı sıra 5 milyon ton karbon salımını ortadan kaldıracak" ifadelerini kullandı.Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, kamu ve hane halkında enerji verimliliği konusunda bilgi bilinç düzeyini ölçmek ve davranışa dönüşme durumunu ortaya koymak amacıyla projeler düzenlediklerini dile getirerek, "Elektrik dağıtım sektörüyle bu çalışmalar yapıldı. Doğal gaz dağıtım sektörüyle de HASAT projesine başlamayı planlıyoruz" dedi.Sılkım, enerji verimliliği kanununun 2007'de yürürlüğe girdiğini, 2008'de de derneğin kurulduğunu anımsatarak, "Birçok sektöre yönelik kampanyalar yaptık. Enerji verimliliği konusunda kamu ve hane halkının bu konuda düşünmelerini ve davranışlarında değişikliği hedefliyoruz. 2019'da Bilinç Endeksi çalışması yaptık. Hane halkı, sanayi, ulaşım ve tarımda verimlilikten insanların ne anladığını görmüş olduk" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220112/gazbir-dogal-gaz-komur-ve-lpgden-daha-ekonomik-ve-cevreci-1052655857.html
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doğalgaz, botaş, burhan özcan, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), açıklama, tarife, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

BOTAŞ Genel Müdürü'nden 'tarifeli doğal gaz' açıklaması: 2.5 milyar metreküp tasarruf hedefliyoruz

14:03 13.01.2022
© AABurhan Özcan
Burhan Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, kademeli doğal gaz tarifesinin arkasında verimliliği artırmayı hedefleyen bir felsefe olduğunu belirterek, "Bu uygulama ile elde etmeyi düşündüğümüz tasarruf yıllık 2.5 milyar metreküp doğal gaz" dedi.
BOTAŞ 4. Sürdürülebilir Enerji Zirvesi'nde konuşan Özcan, sürdürülebilirliğin tüm dünyada son yılların en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.
Özcan, BOTAŞ'ın 23 bin kilometreyi aşan altyapıyla 644 yerleşim merkezinde 18 milyondan fazla kullanıcıya doğal gaz hizmeti verdiğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Geçen yılı enerji fiyatlarında yaşanan inanılmaz artışların gölgesinde geride bıraktık. 2021 küresel anlamda kriz düzeyinde yaşanan olumsuzluklarla geçti. Yılın başında 110-120 dolar mertebelerinde başlayan gaz fiyatlamaları 2 bin 200 dolarlara ulaştı. Bunda arz tarafında yaşanan krizlerin ciddi etkisi oldu. Üretim noktalarını teker teker ele aldığınızda çok önemli üretim merkezlerinde yaşanan plansız bakım ve arızaların damga vurduğunu görüyorsunuz. Üretimde yaşanan bu problemler tüketim noktasına yüksek fiyat artışı olarak döndü. BOTAŞ olarak bir gün bile plansız bakım nedeniyle devasa sistemlere sahip olduğumuz ağımızda bir problem yaşamadık. Dünyanın yapamadığı planlı bakımların sonucu ortaya çıkan durumlardan hiçbiri BOTAŞ'ta gaz ve petrol sistemimizde yaşanmadı. Çalışanlarımız sürdürülebilirlik anlamında en büyük başarıyı gerçekleştirmiş oldular."
Silivri Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisleri'nin 12 Ocak itibarıyla karbon ayak izi sertifikasını aldığını açıklayan Özcan, şu anda 45 bin ton olan karbon salımını iki yıl içinde yüzde 50 düzeyinde düşürmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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Dün, 12:14

'Elde etmeyi düşündüğümüz tasarruf yıllık 2.5 milyar metreküp'

Özcan, kademeli doğal gaz tarifesi uygulamasının arkasında verimliliği artırmayı hedefleyen bir felsefe olduğunu belirterek, "Bu uygulama ile elde etmeyi düşündüğümüz tasarruf yıllık 2.5 milyar metreküp doğal gaz. Bu, cari dengeye yapacağı pozitif katkının yanı sıra 5 milyon ton karbon salımını ortadan kaldıracak" ifadelerini kullandı.
Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, kamu ve hane halkında enerji verimliliği konusunda bilgi bilinç düzeyini ölçmek ve davranışa dönüşme durumunu ortaya koymak amacıyla projeler düzenlediklerini dile getirerek, "Elektrik dağıtım sektörüyle bu çalışmalar yapıldı. Doğal gaz dağıtım sektörüyle de HASAT projesine başlamayı planlıyoruz" dedi.
Sılkım, enerji verimliliği kanununun 2007'de yürürlüğe girdiğini, 2008'de de derneğin kurulduğunu anımsatarak, "Birçok sektöre yönelik kampanyalar yaptık. Enerji verimliliği konusunda kamu ve hane halkının bu konuda düşünmelerini ve davranışlarında değişikliği hedefliyoruz. 2019'da Bilinç Endeksi çalışması yaptık. Hane halkı, sanayi, ulaşım ve tarımda verimlilikten insanların ne anladığını görmüş olduk" diye konuştu.
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
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