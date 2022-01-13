https://tr.sputniknews.com/20220113/brezilyada-asiri-yagislar-nedeniyle-baraj-tasti-1052702645.html

Brezilya'da aşırı yağışlar nedeniyle baraj taştı

Brezilya'da aşırı yağışlar nedeniyle baraj taştı

Brezilya’da aşırı yağışlar nedeniyle çöken bir maden seti, Lisa Barajı’nın taşmasına yol açtı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T13:45+0300

2022-01-13T13:45+0300

2022-01-13T14:26+0300

brezilya

dünya

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itfaiye

yağış

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Brezilya’da günlerdir etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Minas Gerais eyaletindeki Nova Lima kentinde bulunan bir baraj taştı. Fransızlara ait Vallourec madencilik şirketine ait olduğu öğrenilen Pau Branco madenindeki bir setin çökmesi sonucu, Lisa Barajı’nda da taşma meydana geldiği belirtildi. Brezilya Hava ve İklim Meteorolojisi’nden paylaşılan görüntülerde, barajın şiddetli sulara dayanamayarak taştığı anlar yer aldı.Yerel itfaiye görevlisi Pedro Aihara, taşan baraj nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirterek, çevre bölgelerde sel riskinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.Rio de Janeiro ve Belo Horizonte’yi birbirine bağlayan BR-40 otoyolunda taşan baraj sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldiği ve yolun her iki yönde de trafiğe kapatıldığı açıklandı.Geçtiğimiz Ekim ayından beri, ülkenin Güneydoğusundaki Minas Gerais’te şiddetli yağışlar nedeniyle 138 yerleşim yerinde olağanüstü hal ilan edilmiş ve 19 kişi de hayatını kaybetmişti.Devlet Sivil Savunma Birimi’ne göre ise 13 bin 723 kişi evsiz kaldı ve 3 bin 372 kişi de başka bölgeye taşındı.

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brezilya, otoyol, itfaiye, yağış