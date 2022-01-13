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Brezilyalı ünlü model koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Brezilyalı ünlü model koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 18 yaşındaki genç model Valentina Boscardin Mendes, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T02:16+0300
2022-01-13T02:16+0300
koronavirüs
brezilya
kovid-19
komplikasyon
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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 18 yaşındaki Valentina Boscardin Mendes, hastaneye kaldırıldıktan sonra Pazar günü zatürreye yakalandı ve ölümcül bir tromboz veya kan pıhtısı geçirdi.Kovid-19'a bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybeden genç modelin ölümü, ülkenin gündemine yerleşti.'Acıyla veda ediyorum'Aynı zamanda model ve oyuncu olarak da çalışan TV sunucusu annesi Marcia Boscardin, kızının trajik ölümünü sosyal medyadan bu sözlerle duyurdu:“Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum. Hoşçakal Valentina Boscardin Mendes. Tanrı sizi kollarını açarak karşılasın."
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brezilya, kovid-19, komplikasyon

Brezilyalı ünlü model koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

02:16 13.01.2022
© Instagram / Valentina Boscardin MendesValentina Boscardin Mendes
Valentina Boscardin Mendes - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Instagram / Valentina Boscardin Mendes
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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 18 yaşındaki genç model Valentina Boscardin Mendes, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 18 yaşındaki Valentina Boscardin Mendes, hastaneye kaldırıldıktan sonra Pazar günü zatürreye yakalandı ve ölümcül bir tromboz veya kan pıhtısı geçirdi.
Kovid-19'a bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybeden genç modelin ölümü, ülkenin gündemine yerleşti.

'Acıyla veda ediyorum'

Aynı zamanda model ve oyuncu olarak da çalışan TV sunucusu annesi Marcia Boscardin, kızının trajik ölümünü sosyal medyadan bu sözlerle duyurdu:
“Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum. Hoşçakal Valentina Boscardin Mendes. Tanrı sizi kollarını açarak karşılasın."
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