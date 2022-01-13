https://tr.sputniknews.com/20220113/brezilyali-unlu-model-koronaviruse-yenik-dustu-1052686330.html

Brezilyalı ünlü model koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Brezilyalı ünlü model koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 18 yaşındaki genç model Valentina Boscardin Mendes, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T02:16+0300

2022-01-13T02:16+0300

2022-01-13T02:16+0300

koronavirüs

brezilya

kovid-19

komplikasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052686305_0:48:963:590_1920x0_80_0_0_54cf932eda00981a080f7e2951a57f18.jpg

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 18 yaşındaki Valentina Boscardin Mendes, hastaneye kaldırıldıktan sonra Pazar günü zatürreye yakalandı ve ölümcül bir tromboz veya kan pıhtısı geçirdi.Kovid-19'a bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybeden genç modelin ölümü, ülkenin gündemine yerleşti.'Acıyla veda ediyorum'Aynı zamanda model ve oyuncu olarak da çalışan TV sunucusu annesi Marcia Boscardin, kızının trajik ölümünü sosyal medyadan bu sözlerle duyurdu:“Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum. Hoşçakal Valentina Boscardin Mendes. Tanrı sizi kollarını açarak karşılasın."

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brezilya, kovid-19, komplikasyon