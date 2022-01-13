https://tr.sputniknews.com/20220113/bursada-et-kullanilmadan-lahmacun-yapildi-vegancun-1052698906.html

Bursa'da et kullanılmadan lahmacun yapıldı: 'Vegancun'

Bursa'da et kullanılmadan lahmacun yapıldı: 'Vegancun'

Bursa'da etsiz lahmacun üretildi. Et kullanılmadığı için 'vegancun'un fiyatı da daha uygun. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T12:47+0300

2022-01-13T12:47+0300

2022-01-13T12:47+0300

türkiye

bursa

vejetaryen burger

vejetaryen

lahmacun

et

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Fırın işletmecisi Serkan Erötcü, mantar, mısır, patlıcan, ıspanak, pırasa ve zeytin kullanarak etsiz lahmacun yapıp ismini de 'vegancun' koydu. Et kullanılmadığı için fiyatı da uygun olan 'vegancun' sadece vejetaryenler tarafından değil, her kesimden büyük rağbet gördü. Vejetaryenler için böyle bir pide ürettiklerini ifade eden Serkan Erötcü, "Sağlıklı ürün yaptık. Pandemi sürecinde insanların hem evde oluşları hem de sağlıklarına önem vermelerinden dolayı ürünlerimizi yenilemeye karar verdik. Lahmacun yiyen arkadaşlarımızdan sağlıklı lahmacun yapın isteği geldi. Biz de vegancun diye bir ürün yaptık. Et kullanmayarak mantar, mısır, patlıcan, ıspanak, pırasa ve zeytin kullanarak vegancunu ürettik. Bu ürün sağlıklı olduğu kadar etli lahmacuna göre fiyatı yüzde 15 daha uygun. Lezzeti güzel; fiyatı da uygun olunca herkes tarafından rağbet gördü. Vegancunu işyerimizde 12.5 liradan satıyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210916/30-yasindan-sonra-tuketilmemesi-gereken-besinler-aciklandi-1048974920.html

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