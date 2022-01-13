https://tr.sputniknews.com/20220113/ceren-damar-davasinda-sanik-avukati-vahit-bicak-10-yil-hapis-istemiyle-yargilanacak-1052695554.html

Ceren Damar davasında sanık avukatı Vahit Bıçak, 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak

Ceren Damar davasında sanık avukatı Vahit Bıçak, 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak

Akademisyen Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada, duruşmada Damar hakkında kullandığı ifadeler tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T11:37+0300

2022-01-13T11:37+0300

2022-01-13T11:37+0300

türkiye

akademisyen

avukat

dava

katil

hapis

ceren damar

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Akademisyen Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada, duruşmada Damar hakkında kullandığı ifadeler tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında ‘hakaret, kişinin hatırasına hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, hukuk fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Sanık Hikmet hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda, Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Yargıtay da kararı onamıştı. Yargılama sırasında sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yaptığı savunmalarda, kullandığı tartışmalı ifadeler nedeniyle Damar Ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; şikâyet üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatarak Avukat Bıçak için Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni talep etti. Bakanlık, savcılığın talep ettiği izni verdi. Savcılık da Bıçak hakkında başlattığı soruşturmayı tamamlayarak, ‘hakaret, kişinin hatırasına hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis talebiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.İddianamede, yapılan yargılamanın ardından Bıçak’ın ceza alması halinde “Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılır” hükmü uygulanarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması da talep edildi.Bıçak, mahkemede müvekkilinin cinsel istismar mağduru olduğunu savunarak, dinlenen bir tanığa “Çocuklarımızı cinsel tacizde bulunan hocalara teslim etmek konusunda ne düşünüyorsunuz” sorusunu yöneltmişti.Bıçak, ayrıca sosyal medya hesabında “Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler, üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın”, “Kanunlarımız ırza karşı meşru müdafaaya izin vermektedir. Cinsel saldırı suçunun mağduru, baskılardan bunalmış, başka çıkış yolu bulamamış ise son çare saldırganı öldürmesi durumu, kanunlarımızda cezayı gerektiren bir eylem değildir” şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211231/yargitay-ceren-damar-senelin-katilinin-cezasini-onadi-1052293806.html

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akademisyen, avukat, dava, katil, hapis, ceren damar