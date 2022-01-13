Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220113/ceren-damar-davasinda-sanik-avukati-vahit-bicak-10-yil-hapis-istemiyle-yargilanacak-1052695554.html
Ceren Damar davasında sanık avukatı Vahit Bıçak, 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak
Ceren Damar davasında sanık avukatı Vahit Bıçak, 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak
Akademisyen Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada, duruşmada Damar hakkında kullandığı ifadeler tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T11:37+0300
2022-01-13T11:37+0300
türkiye
akademisyen
avukat
dava
katil
hapis
ceren damar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/76/1041447641_0:104:1200:779_1920x0_80_0_0_0ae939f322a3c69436c6037aabf71bcc.jpg
Akademisyen Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada, duruşmada Damar hakkında kullandığı ifadeler tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında ‘hakaret, kişinin hatırasına hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, hukuk fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Sanık Hikmet hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda, Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Yargıtay da kararı onamıştı. Yargılama sırasında sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yaptığı savunmalarda, kullandığı tartışmalı ifadeler nedeniyle Damar Ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; şikâyet üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatarak Avukat Bıçak için Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni talep etti. Bakanlık, savcılığın talep ettiği izni verdi. Savcılık da Bıçak hakkında başlattığı soruşturmayı tamamlayarak, ‘hakaret, kişinin hatırasına hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis talebiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.İddianamede, yapılan yargılamanın ardından Bıçak’ın ceza alması halinde “Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılır” hükmü uygulanarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması da talep edildi.Bıçak, mahkemede müvekkilinin cinsel istismar mağduru olduğunu savunarak, dinlenen bir tanığa “Çocuklarımızı cinsel tacizde bulunan hocalara teslim etmek konusunda ne düşünüyorsunuz” sorusunu yöneltmişti.Bıçak, ayrıca sosyal medya hesabında “Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler, üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın”, “Kanunlarımız ırza karşı meşru müdafaaya izin vermektedir. Cinsel saldırı suçunun mağduru, baskılardan bunalmış, başka çıkış yolu bulamamış ise son çare saldırganı öldürmesi durumu, kanunlarımızda cezayı gerektiren bir eylem değildir” şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211231/yargitay-ceren-damar-senelin-katilinin-cezasini-onadi-1052293806.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/76/1041447641_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_686b6537f4fde93c65c48f83aa450e02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akademisyen, avukat, dava, katil, hapis, ceren damar

Ceren Damar davasında sanık avukatı Vahit Bıçak, 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak

11:37 13.01.2022
© AA / Muhammed Selim Korkutata Ceren Damar Şenel
 Ceren Damar Şenel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Abone ol
Akademisyen Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada, duruşmada Damar hakkında kullandığı ifadeler tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında ‘hakaret, kişinin hatırasına hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Akademisyen Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada, duruşmada Damar hakkında kullandığı ifadeler tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında ‘hakaret, kişinin hatırasına hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, hukuk fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Sanık Hikmet hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda, Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Yargıtay da kararı onamıştı. Yargılama sırasında sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yaptığı savunmalarda, kullandığı tartışmalı ifadeler nedeniyle Damar Ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; şikâyet üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatarak Avukat Bıçak için Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni talep etti. Bakanlık, savcılığın talep ettiği izni verdi. Savcılık da Bıçak hakkında başlattığı soruşturmayı tamamlayarak, ‘hakaret, kişinin hatırasına hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis talebiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.
İddianamede, yapılan yargılamanın ardından Bıçak’ın ceza alması halinde “Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılır” hükmü uygulanarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması da talep edildi.
Bıçak, mahkemede müvekkilinin cinsel istismar mağduru olduğunu savunarak, dinlenen bir tanığa “Çocuklarımızı cinsel tacizde bulunan hocalara teslim etmek konusunda ne düşünüyorsunuz” sorusunu yöneltmişti.

Bıçak, ayrıca sosyal medya hesabında “Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler, üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın”, “Kanunlarımız ırza karşı meşru müdafaaya izin vermektedir. Cinsel saldırı suçunun mağduru, baskılardan bunalmış, başka çıkış yolu bulamamış ise son çare saldırganı öldürmesi durumu, kanunlarımızda cezayı gerektiren bir eylem değildir” şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.
Ceren Damar Şenel'i silahla vurarak öldüren M.B - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
TÜRKİYE
Yargıtay, Ceren Damar Şenel'in katilinin cezasını onadı
31 Aralık 2021, 13:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:58Bilgilerini ele geçirip banka hesabındaki 42 bin 500 lirasını kendilerine aktardılar
12:57Ali Babacan: Parlamenter sisteme geçişte mutabakat sağlarsak, ittifak kararımız kolaylaşır
12:52Kazakistan'ın 14 bölgesinde kırmızı terör tehdidi seviyesi kaldırıldı
12:51Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlardan oluşan 23 bin euro ele geçirildi
12:47Bursa'da et kullanılmadan lahmacun yapıldı: 'Vegancun'
12:46Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz
12:37Global Times: ABD ve Batı, çoğu durumda kaos ve savaşın en büyük kaynağı olduğunu kanıtladı
12:36Mehmet Barlas: Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir
12:35Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu
12:30Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Rusya, Türkiye’nin uydularını denizden fırlatmayı öneriyor
12:24'İleride buralar değerlenir' mantığıyla metaverse arsası almak: '80 bin arazinin 20 bini Türklerde'
12:22Almatı Havalimanı’na olaylardan sonra ilk kez bir yolcu uçağı iniş yaptı
12:17Genç kadın 'cin çıkartma' seansında öldü
12:11Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yapay zeka artık bizden, içimizden biri
12:11Prof. Dr. Ceyhan: 'Omicron' daha az bağışıklık bırakıyor
12:08'Suda dans eden bir gökkuşağı': Büyük Set Resifi'nde battaniye ahtapotuna rastlandı
12:05Fatih Altaylı: Gençler, sizin yutturduğunuz dindarlığın karşısında ne varsa onu olacaklardır
11:53Enes Kara haberlerine erişim engeli getirildi
11:49İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Çocukları cemaate teslim etmek ana babalık görevini yapmak değil
11:48Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan 2 Suriyeli mayına bastı