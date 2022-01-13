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https://tr.sputniknews.com/20220113/chpli-kasap-son-10-yilda-5-bin-500-hekim-yurt-disina-goc-etti-1052700183.html
CHP'li Kasap: Son 10 yılda 5 bin 500 hekim yurt dışına göç etti
CHP'li Kasap: Son 10 yılda 5 bin 500 hekim yurt dışına göç etti
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, son 10 yılda yaklaşık 5 bin 500 hekimin yurt dışına göç ettiğini belirtti. Kasap, hekimlerin nöbetlerinin ve asistan... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T13:07+0300
2022-01-13T13:07+0300
türkiye
chp
sağlık bakanlığı
memur
göç
doktor
yurt dışı
cumhuriyet halk partisi (chp)
hekim
sağlık bakanı
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CHP Milletvekili Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 30 yıl aktif hekimlik yapmış bir milletvekili olarak, Türkiye'deki hekimlerin çok zor koşullarda mesleklerini yürüttüğünü belirtti.Sağlık Bakanlığı'nın, hekimlerin sorunlarını görmezden geldiğini savunan Kasap, son 10 yıldaki en büyük hekim göçünün 2021 yılında yaşandığını söyledi.CHP'li Kasap, "Türkiye'deki çalışma koşulları nedeniyle yurt dışına göç etmek için Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) belge alan hekim sayısı 2021'de 4 bin 405'e ulaştı. Son 10 yılda 5 bin 500 civarında hekim yurt dışına göç etti. İki hafta önce İstanbul Okmeydanı'nda göz ihtisasını alan bir hekim arkadaş, denkliği kabul edilmediği için Almanya'da 2400 avroluk asgari ücretle yardımcı hekim olarak çalışmaya başladı" diye konuştu.'Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı doktor maaş tutarları yalan'Kasap, bir hasta için muayene süresinin 5 dakika olarak belirlenmesinin, hastaların mutsuz olmasına ve hekimlere yönelik şiddetin artmasına neden olduğunu anlattı. Ali Fazıl Kasap, öte yandan hekimlerin nöbetlerinin ve asistan hekimlerin maruz kaldığı mobbingin, yurt dışına göç etmelerine yol açtığını kaydetti.Kendisine gönderilen doktor maaş bordrolarını basın mensuplarına gösteren Kasap, "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı doktor maaş tutarları yalan. Hekimler çok daha düşük tutarlar alıyor" ifadesini kullandı.CHP'li Kasap, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren bir doktor arkadaşının kızına ve eşine, çok düşük tutarda aylık bağlandığını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/ankarada-hastasi-tarafindan-bicaklanan-doktor-istifa-etti-1052433419.html
https://tr.sputniknews.com/20220111/izmirde-hasta-yakinlari-doktoru-darp-etti-1052633370.html
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chp, sağlık bakanlığı, memur, göç, doktor, yurt dışı, cumhuriyet halk partisi (chp), hekim, sağlık bakanı, ali fazıl kasap

CHP'li Kasap: Son 10 yılda 5 bin 500 hekim yurt dışına göç etti

13:07 13.01.2022
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, son 10 yılda yaklaşık 5 bin 500 hekimin yurt dışına göç ettiğini belirtti. Kasap, hekimlerin nöbetlerinin ve asistan hekimlerin maruz kaldığı mobbingin, yurt dışına göç etmelerine yol açtığını belirtti.
CHP Milletvekili Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 30 yıl aktif hekimlik yapmış bir milletvekili olarak, Türkiye'deki hekimlerin çok zor koşullarda mesleklerini yürüttüğünü belirtti.
Sağlık Bakanlığı'nın, hekimlerin sorunlarını görmezden geldiğini savunan Kasap, son 10 yıldaki en büyük hekim göçünün 2021 yılında yaşandığını söyledi.
CHP'li Kasap, "Türkiye'deki çalışma koşulları nedeniyle yurt dışına göç etmek için Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) belge alan hekim sayısı 2021'de 4 bin 405'e ulaştı. Son 10 yılda 5 bin 500 civarında hekim yurt dışına göç etti. İki hafta önce İstanbul Okmeydanı'nda göz ihtisasını alan bir hekim arkadaş, denkliği kabul edilmediği için Almanya'da 2400 avroluk asgari ücretle yardımcı hekim olarak çalışmaya başladı" diye konuştu.
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'Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı doktor maaş tutarları yalan'

Kasap, bir hasta için muayene süresinin 5 dakika olarak belirlenmesinin, hastaların mutsuz olmasına ve hekimlere yönelik şiddetin artmasına neden olduğunu anlattı. Ali Fazıl Kasap, öte yandan hekimlerin nöbetlerinin ve asistan hekimlerin maruz kaldığı mobbingin, yurt dışına göç etmelerine yol açtığını kaydetti.
Kendisine gönderilen doktor maaş bordrolarını basın mensuplarına gösteren Kasap, "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı doktor maaş tutarları yalan. Hekimler çok daha düşük tutarlar alıyor" ifadesini kullandı.
CHP'li Kasap, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren bir doktor arkadaşının kızına ve eşine, çok düşük tutarda aylık bağlandığını dile getirdi.
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