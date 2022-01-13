https://tr.sputniknews.com/20220113/cin-disisleri-guantanamo-dunya-insan-haklari-tarihinin-kara-sayfasi-oldu-1052685871.html

Çin Dışişleri: Guantanamo, dünya insan hakları tarihinin kara sayfası oldu

Çin Dışişleri: Guantanamo, dünya insan hakları tarihinin kara sayfası oldu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vınbin, ABD'nin terör şüphelilerini sorgulamak üzere Guantanamo Körfezi'nde kurduğu hapishanedeki yargısız tutukluluk... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T01:35+0300

2022-01-13T01:35+0300

2022-01-13T01:35+0300

dünya

abd

çin

guantanamo

hapishane

işkence

vang vınbin

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, hapishanenin açılışının 20. yıl dönümünde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin atadığı uzman grubunun Guantanamo'da işkence, kötü muamele ve keyfi tutuklamaları kınayan açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu.Guantanamo Körfezi hapishanesinin 'dünya insan hakları tarihinin kara sayfası olduğunu' ifade eden Vang, "Müslümanların alıkonulduğu bir 'gözaltı kampı' varsa o da Guantanamo'dur" dedi.İlk tutukluların 20 yıl önce gelişinden bu yana ABD'nin hapishanede işkence yaptığına dair raporların uluslararası toplumun tepkisiyle karşılaştığını hatırlatan Vang, "ABD, çok kere hapishaneyi kapatmayı vadetse de 20 yıl sonra hala 39 kişi tutuluyor. Bunlardan çok azı hakkında herhangi bir suç isnadı veya hükmü var" ifadelerini kullandı.Vang, ABD'nin dünya genelinde çok sayıda 'gizli hapishane' kurduğunu, Guantanamo'nun yalnızca 'buzdağının görünen yüzü' olduğunu söyledi.ABD'nin Afganistan'ın işgalinden sonra bu ülkede çok sayıda gizli hapishane kurduğunu, Irak'ın işgalinin ardından Ebu Gureyb hapishanesindeki tutukluların istismarının dünyayı şoke ettiğini, kısa zaman önce Litvanya'nın başkenti Vilnius'un banliyösündeki bir ABD gizli hapishanesinde belirsiz süreyle tutulan Suudi Arabistan vatandaşı Ebu Zübeyde'ye tazminat ödemek zorunda kaldığını hatırlatan Vang, sözlerini şöyle sürdürdü:"ABD'nin kurduğu Guantanamo üssü gibi "kara bölgeler", ABD'nin kara insan hakları sicilini hatırlatmaktadır. ABD dönüp dürüstçe kendisine bakmalı ve Gunatanamo Körfezi ile dünyadaki tüm diğer gizli hapishanelerini kapatmalıdır, keyfi tutuklamaya ve mahkumlara yönelik işkenceye son vermeli, kurbanlardan özür dileyerek onlara tazminat ödemeli, işkenceye yetki veren ve uygulayanları adalet önüne çıkarmalıdır."

https://tr.sputniknews.com/20211029/guantanamo-mahkumu-cianin-iskencesine-iliskin-ifade-verdi-sorgulanirken-olecegimi-dusundum-1050315271.html

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abd, çin, guantanamo, hapishane, işkence, vang vınbin