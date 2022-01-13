Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220113/cin-disisleri-guantanamo-dunya-insan-haklari-tarihinin-kara-sayfasi-oldu-1052685871.html
Çin Dışişleri: Guantanamo, dünya insan hakları tarihinin kara sayfası oldu
Çin Dışişleri: Guantanamo, dünya insan hakları tarihinin kara sayfası oldu
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vınbin, ABD'nin terör şüphelilerini sorgulamak üzere Guantanamo Körfezi'nde kurduğu hapishanedeki yargısız tutukluluk... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T01:35+0300
2022-01-13T01:35+0300
dünya
abd
çin
guantanamo
hapishane
işkence
vang vınbin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103984/01/1039840125_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_cd6775e01806cd855b25bb4f29f7e1b6.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, hapishanenin açılışının 20. yıl dönümünde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin atadığı uzman grubunun Guantanamo'da işkence, kötü muamele ve keyfi tutuklamaları kınayan açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu.Guantanamo Körfezi hapishanesinin 'dünya insan hakları tarihinin kara sayfası olduğunu' ifade eden Vang, "Müslümanların alıkonulduğu bir 'gözaltı kampı' varsa o da Guantanamo'dur" dedi.İlk tutukluların 20 yıl önce gelişinden bu yana ABD'nin hapishanede işkence yaptığına dair raporların uluslararası toplumun tepkisiyle karşılaştığını hatırlatan Vang, "ABD, çok kere hapishaneyi kapatmayı vadetse de 20 yıl sonra hala 39 kişi tutuluyor. Bunlardan çok azı hakkında herhangi bir suç isnadı veya hükmü var" ifadelerini kullandı.Vang, ABD'nin dünya genelinde çok sayıda 'gizli hapishane' kurduğunu, Guantanamo'nun yalnızca 'buzdağının görünen yüzü' olduğunu söyledi.ABD'nin Afganistan'ın işgalinden sonra bu ülkede çok sayıda gizli hapishane kurduğunu, Irak'ın işgalinin ardından Ebu Gureyb hapishanesindeki tutukluların istismarının dünyayı şoke ettiğini, kısa zaman önce Litvanya'nın başkenti Vilnius'un banliyösündeki bir ABD gizli hapishanesinde belirsiz süreyle tutulan Suudi Arabistan vatandaşı Ebu Zübeyde'ye tazminat ödemek zorunda kaldığını hatırlatan Vang, sözlerini şöyle sürdürdü:"ABD'nin kurduğu Guantanamo üssü gibi "kara bölgeler", ABD'nin kara insan hakları sicilini hatırlatmaktadır. ABD dönüp dürüstçe kendisine bakmalı ve Gunatanamo Körfezi ile dünyadaki tüm diğer gizli hapishanelerini kapatmalıdır, keyfi tutuklamaya ve mahkumlara yönelik işkenceye son vermeli, kurbanlardan özür dileyerek onlara tazminat ödemeli, işkenceye yetki veren ve uygulayanları adalet önüne çıkarmalıdır."
https://tr.sputniknews.com/20211029/guantanamo-mahkumu-cianin-iskencesine-iliskin-ifade-verdi-sorgulanirken-olecegimi-dusundum-1050315271.html
çin
guantanamo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103984/01/1039840125_111:0:1888:1333_1920x0_80_0_0_119f477aeacae07526b5be14a3614c9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, guantanamo, hapishane, işkence, vang vınbin

Çin Dışişleri: Guantanamo, dünya insan hakları tarihinin kara sayfası oldu

01:35 13.01.2022
© AP Photo / Alex BrandonGuantanamo Kampı
Guantanamo Kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vınbin, ABD'nin terör şüphelilerini sorgulamak üzere Guantanamo Körfezi'nde kurduğu hapishanedeki yargısız tutukluluk uygulamalarının 'dünya insan hakları tarihinin kara sayfası' olduğunu belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, hapishanenin açılışının 20. yıl dönümünde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin atadığı uzman grubunun Guantanamo'da işkence, kötü muamele ve keyfi tutuklamaları kınayan açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu.
Guantanamo Körfezi hapishanesinin 'dünya insan hakları tarihinin kara sayfası olduğunu' ifade eden Vang, "Müslümanların alıkonulduğu bir 'gözaltı kampı' varsa o da Guantanamo'dur" dedi.
İlk tutukluların 20 yıl önce gelişinden bu yana ABD'nin hapishanede işkence yaptığına dair raporların uluslararası toplumun tepkisiyle karşılaştığını hatırlatan Vang, "ABD, çok kere hapishaneyi kapatmayı vadetse de 20 yıl sonra hala 39 kişi tutuluyor. Bunlardan çok azı hakkında herhangi bir suç isnadı veya hükmü var" ifadelerini kullandı.
Vang, ABD'nin dünya genelinde çok sayıda 'gizli hapishane' kurduğunu, Guantanamo'nun yalnızca 'buzdağının görünen yüzü' olduğunu söyledi.
ABD'nin Afganistan'ın işgalinden sonra bu ülkede çok sayıda gizli hapishane kurduğunu, Irak'ın işgalinin ardından Ebu Gureyb hapishanesindeki tutukluların istismarının dünyayı şoke ettiğini, kısa zaman önce Litvanya'nın başkenti Vilnius'un banliyösündeki bir ABD gizli hapishanesinde belirsiz süreyle tutulan Suudi Arabistan vatandaşı Ebu Zübeyde'ye tazminat ödemek zorunda kaldığını hatırlatan Vang, sözlerini şöyle sürdürdü:
"ABD'nin kurduğu Guantanamo üssü gibi "kara bölgeler", ABD'nin kara insan hakları sicilini hatırlatmaktadır. ABD dönüp dürüstçe kendisine bakmalı ve Gunatanamo Körfezi ile dünyadaki tüm diğer gizli hapishanelerini kapatmalıdır, keyfi tutuklamaya ve mahkumlara yönelik işkenceye son vermeli, kurbanlardan özür dileyerek onlara tazminat ödemeli, işkenceye yetki veren ve uygulayanları adalet önüne çıkarmalıdır."
Guantanamo - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
DÜNYA
Guantanamo mahkumu CIA'nın işkencesine ilişkin ifade verdi: 'Sorgulanırken öleceğimi düşündüm'
29 Ekim 2021, 23:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:16İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
02:16Brezilyalı ünlü model koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
02:03Almanya'da CDU milletvekili Wanderwitz, AfD partisinin yasaklanmasını istedi
01:44Moskova'daki otel odalarının fiyatları yüzde 22 arttı
01:35Çin Dışişleri: Guantanamo, dünya insan hakları tarihinin kara sayfası oldu
01:10Flyone Armenia: Türkiye, 2 Şubat'tan itibaren Erivan-İstanbul arasında sefer yapmamıza izin verdi
01:09BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara ile ilgili açıklamasına gelen tepkilere yanıt: Latife olduğunu söyledim
01:07Türkiye'deki konutların yarıya yakını sigortasız
01:07Dünya bilim literatürüne Bolu-Yedigöller Milli Parkı’ndan bir bitki katıldı
00:57Kazakistan'daki şiddet olaylarının iş dünyasına maliyeti 240 milyon doları geçti
00:56Türk Lirası, Tether işlemlerinde dünya lideri
00:50Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak
00:39THY’nin 'Mega Taşınma Belgeseli' tamamlandı: Belgesel National Geopraphic’de yayınlanacak
00:36Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile görüştü
00:30Sakarya'da gölde boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı
00:21Gamaleya Merkezi: Sputnik V'nin Omicron nedeniyle modifiye edilmesine gerek yok
00:17İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı
00:09Almanya İçişleri Bakanı Faeser, aşırı sağa karşı eylem planı hazırlayacak
00:09ABD Senatosunda Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için tasarı
DünFatih Erbakan: Zorunlu PCR uygulamasının Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırılması hayırlı olsun